OnePlus Pad Go zmierza do Polski. To niedrogi tablet z LTE

OnePlus szykuje się do prowadzenia do Europy, w tym także do Polski, tabletu OnePlus Pad Go – relatywnie niedrogiego modelu z ekranem ponad 11 cali i modemem LTE. Premiera odbędzie się 23 kwietnia.

OnePlus Pad Go jest już dostępny od pół roku w Indiach, jako alternatywa dla wyżej pozycjonowanego i droższego urządzenia OnePlus Pad. Przez te miesiące producent nie zdradzał planów wprowadzenia tabletu na innych rynkach, a gdy już wszyscy o nim zapomnieli – pojawił się na europejskiej stronie OnePlus.

OnePlus Pad Go będzie w Polsce

Opis i wstępna oferta na OnePlus Pad Go widoczna jest także po wybraniu polskiej wersji witryny. Z opisu wynika, że tablet oficjalnie zadebiutuje w Europie 23 kwietnia. Wtedy też poznamy jego lokalną cenę. Już teraz jednak dostępna jest „oferta dla rannych ptaszków” – po zapłaceniu 1 euro kaucji będzie można uzyskać 30 euro (130 zł) zniżki na zakup modelu OnePlus Pad Go oraz jako bonus darmową ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 80 W o wartości 39,99 euro (173 zł), która może się przydać do odpowiedniego smartfonu, a nie tabletu, który takiej mocy ładowania nie oferuje.

Dodatkowo podczas zakupów będzie można uzyskać 30% zniżki na wybrane słuchawki OnePlus. Co więcej, producent ogłosił też konkurs, w którym po zapisaniu się do newslettera można wygrać kod na darmowy OnePlus Pad Go. Dostępność oferty dla Polski potwierdza regulamin tej akcji.

Tak jak inne produkty marki OnePlus Pad Go po premierze powinien być także dostępny w pełnej sprzedaży w sieciach sklepów z elektroniką.

Ceny OnePlus Pada Go w Polsce można się tylko domyślać, ale znamy te z Indii. Oferowany na przedpremierowej stronie wariant 8 + 128 GB z LTE kosztuje 21 999 rupii, czyli 1070 zł. U nas może to być więc kwota 1349 zł lub 1399 zł.

OnePlus Pad Go – czym kusi?

OnePlus Pad Go to zgrabny i lekki tablet o grubości 6,89 mm i masie 532 g. Ekran LTPS LCD ma przekątną 11,35 cala, proporcje 7:5, rozdzielczość 2.4K (2408 x 1720) i odświeżanie 90 Hz. Jasność wyświetlacza sięga 400 nitów. Certyfikat TÜV Rheinland potwierdza obecność funkcji sprzętowej redukcji światła niebieskiego.

Moc do pracy dostarcza popularny układ średniej klasy MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, którą można rozszerzyć kartami microSD o pojemności do 1 TB. W Indiach sprzedawany jest też model z 256 GB, ale u nas nie ma go w zapowiedzi.

W Europie OnePlus Pad Go oferowany będzie w wersji z LTE. Do dyspozycji otrzymamy także łączność Wi-Fi 6, wspieraną przez rozwiązanie Cellular Data Sharing, pozwalające na współdzielenie łącza ze smartfonem. Z opisu wynika, że nie jest to funkcja hotspotu Wi-Fi, lecz coś zupełnie innego.

Do robienia zdjęć i połączeń wideo wykorzystamy dwa aparaty 8 Mpix – z tyłu i z przodu. Akumulator o pojemności 8000 mAh może być ładowany z mocą 33 W.

W indyjskim wariancie tabletem OnePlus Pad Go dyryguje Android 13 z interfejsem Oxygen OS 13.2, niewykluczone jednak, że w Europie będzie to już nowsza wersja softu.

