OnePlus Nord2 pojawia się w AI Benchmark

Wielkimi krokami zbliża się kolejny średniopółkowiec z serii OnePlus Nord. Tym razem OnePlus Nord2 pojawił się w benchmarku AI Benchmark.

OnePlus Nord to zdecydowanie największy przełom w historii chińskiej marki. Carl Pei na sam koniec swojej pracy w firmie przekształcił OnePlusa w całkowicie nową markę. Nowy tradycyjny OnePlus jednak nie utrzymał się zbyt długo jako niezależny byt. Już niedługo oficjalnie OnePlus stanie się (ponownie) częścią Oppo. Nie znaczy to jednak, że OnePlus przestanie wydawać modele z serii Nord. Już niedługo pojawi się OnePlus Nord2. Nie będzie to jednak całkowicie nowe urządzenie. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami ma to być bowiem tak naprawdę nieco zmieniony Realme X9 Pro.

Nie zmienia to jednak faktu, że nowy telefon już teraz ukazał się w benchmarku AI Benchmark. Uzyskaliśmy tam potwierdzenie, że nowy smartfon będzie miał układ MediaTek Dimensoty 1200. Nadchodzące urządzenie zdobyło w teście 172,7 punktu i rozdzieliło tym samym Samsunga Galaxy S21 Ultra oraz Samsunga Galaxy S21. Benchmark potwierdził również, że jedna z wersji modelu Nord2 będzie miała 8 GB RAM. Systemem operacyjnym będzie oczywiście Android 11.

Zobacz: To już pewne: OnePlus będzie submarką Oppo

Zobacz: OnePlus Nord2 to... Realme X9 Pro ze zmienionym aparatem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: twitter (stufflistings), wł