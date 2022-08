OnePlus Nord N20 SE po cichu trafia do sprzedaży. Nie warto...

OnePlus po cichu wprowadził do sprzedaży nowy smartfon. Na znanej i lubianej platformie AliExpress można kupić model OnePlus Nord N20 SE.

OnePlus ledwo co zaprezentował model OnePlus 10T, a już wprowadził do sprzedaży inny smartfon. Tym razem jest to OnePlus Nord N20 SE. W specyfikacji widać wyraźną inspirację modelami Oppo A77 4G i Oppo A57 4G. Jak widać kopiowanie siebie nawzajem tercet Oppo/OnePlus/Realme opanował doskonale.

OnePlus Nord N20 SE debiutuje w sprzedaży. Za drogi, za słaby

Telefon pojawił się dzisiaj w sprzedaży na platformie AliExpress i można go zamówić z dostawą do Polski. Ceny zaczynają się od 1567 złotych. Co dostaniemy za taką kwotę?

Po pierwsze sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G35. Przekątna ekranu to z kolei 6,56 cala. Do kompletu mamy 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Aparat główny jest podwójny i ma sensory 50 Mpix oraz 2 Mpix. Z przodu jest natomiast pojedynczy sensor 8 Mpix.

Czy układ Helio G35 naprawdę jest warty ponad 1500 złotych? W żadnym wypadku. Za podobną cenę możemy mieć o wiele lepsze telefony.

