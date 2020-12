Nowy Realme pojawia się w Geekbench

Realme pracuje nie tylko nad flagowym modelem Koi. W benchmarku Geekbench pojawił się kolejny smartfon chińskiego producenta.

Realme to jedna z tych marek, które nowe telefony pokazują właściwie co dwa-trzy tygodnie. Ledwo wczoraj informowaliśmy o dwóch nadchodzących modelach chińskiej firmy. Jeden z nich to flagowy Realme Koi (którego nazwą kodową jest Race), drugi to o wiele bardziej budżetowy Realme V15. Okazuje się jednak, że producent pracuje jednocześnie nad jeszcze innym modelem. Będzie on jeszcze tańszy niż drugi z nich. Realme V15 będzie bowiem mieć MediaTeka Dimensity 800U, tutaj natomiast zobaczymy układ MediaTeka Dimensity 720.

Teraz nadchodzący telefon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Wiemy już, że możemy się spodziewać 8 GB RAM. Jednocześnie smartfon ma Androida 10, niewykluczone jednak, że światło dzienne ujrzy już z Androidem 11. Smartfon przeszedł starszą wersję testu Geekbench - 4.4.0. Telefon zdobył tam 2874 punkty w teście jednego rdzenia oraz 8088 punktów w teście wielu rdzeni. Nie wiemy jakie miano będzie nosiło nowe urządzenie, jedną z teorii jest ta, że to przedstawiciel serii Realme 8.

Źródło tekstu: rootmygalaxy