Nothing sypnie nowościami w 2025. Znamy kolejne szczegóły

Nothing szykuje co najmniej trzy smartfony, które doczekają się premiery w 2025 roku. Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące tych urządzeń.

Firma Nothing, założona przez Carla Pei, dawniej współtwórcę marki OnePlus, snuje dalsze plany na rozwój. Po wprowadzeniu w 2024 roku modeli Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2a) Plus, a także nowości marki CMF, powróciło pytanie – co z oczekiwanym Nothing Phone 3? Niestety, wciąż nie ma na nie jasnej odpowiedzi, jednak pojawiają się kolejne doniesienia o pierwszych premierach marki, zaplanowanych na 2025 rok.

Niedawno w sieci pojawiły się przecieki, że Nothing szykuje trzy nowe smartfony, o czym już pisaliśmy. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły.

Nothing Phone 3 wciąż poza horyzontem

Portal Smartprix dotarł do nowych informacji o zbliżających się premierach firmy Carla Pei. Będą to dwa modele Nothing oraz jeden marki CMF.

Jako pierwszy pojawi się Nothing Phone 3a o nazwie kodowej asteroids oraz symbolu A059. Dla bardziej wymagających powstanie Nothing Phone 3a Plus, przez producenta określany wewnętrznie jako asteroids_plus i oznaczony symbolem A059P. Dodatkowo w ofercie pojawi się CMF Phone 2 (galaga, A00). A co z Nothing Phone 3? Na razie o nim nie słychać, choć wcześniej firma wskazywała, że ten model, wzbogacony o funkcje AI, zadebiutuje w 2025 r. Być może nastąpi to w nieco późniejszym czasie.

Z doniesień Smartprix wynika, że Nothing Phone 3a będzie napędzany układem Snapdragon 7s Gen 3. W teście Geekbench 6 smartfon uzyskał 1119 i 3128 punktów, odpowiednio dla jednego i wielu rdzeni. Wiadomo też, że główny aparat w Nothing Phone 3a z ekwiwalentem 26 mm zaoferuje podstawowy zestaw funkcji, jak makro, EIS czy tryb nocny Super Night i pozwoli na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K 60 fps. Przedni aparat 29 mm umożliwi nagrywanie wideo 1080p tylko w 30 fps, czyli ten element zapowiada się na słabszy od bezpośredniego poprzednika (Phone 2a: 60 fps). Całość będzie więc raczej skierowana do mniej wymagających użytkowników.

Dla tych oczekujących więcej powstaje Nothing Phone 3a Plus, w którym kompromisów powinno być mniej. Niestety, jego specyfikacji można się tylko domyślać. Nazwa wskazuje, że będzie to ulepszony Nothing Phone 3a.

Z kolei CMF Phone 2, czyli nowy telefon budżetowej marki Nothing, może zaskoczyć dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Jego sercem również ma być Snapdragon 7s Gen 3 i choć nie należy oczekiwać wyśrubowanej specyfikacji, to jednak ten telefon może okazać się całkiem opłacalnym budżetowcem. Przypomnijmy, że CMF Phone 1, czyli „telefon dla majsterkowiczów”, wszedł do Polski za mniej niż 900 zł, a nie brak w nim ciekawych funkcji.

Wszystkie trzy nowości Nothing wkroczą na rynek z interfejsem Nothing OS 3.1 bazującym na Androidzie 15. Premiery należy się spodziewać w pierwszym kwartale 2025 r.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Smartprix, opracowanie własne