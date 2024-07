Markowy smartwatch za 299 zł?! Lada dzień w sklepach

Poza smartfonem CMF Phone 1 firma Nothing pokazała też dwa dodatkowe urządzenia, idealnie dopasowane do telefonu – zegarek CMF Watch Pro 2 oraz słuchawki CMF Buds Pro 2.

Własna marka Nothing – CMF – skierowana jest do oszczędnych użytkowników, którzy jednak oczekują w sprzęcie niebanalnych funkcji. Zegarek CMF Watch Pro 2 i słuchawki CMF Buds Pro 2 dopasowane są kolorystycznie i stylistycznie do telefonu, nie brakuje w nich też ciekawych rozwiązań.

CMF Watch Pro 2

Zegarek CMF Watch Pro 2 ma aluminiową kopertę w rozmiarze 45 mm. Do wyboru są kolory ciemny szary lub jasny szary z paskami 22 mm w kolorach pomarańczowym, szarym, czarnym i niebieskim. Całość zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68.

Ramki zegarka można wymieniać, a do sterowania zegarkiem służy obrotowa koronka.

Zegarek kusi ekranem AMOLED o średnicy 1,32 mm w rozdzielczości 466 x 466 i o jasności 600 nitów. Do wyboru jest ponad 100 tarcz zegarka, dostępnych także w aplikacji CMF Watch.

CMF Watch Pro 2 zapewnia najważniejsze funkcje, jakich można oczekiwać w sportowych smartwatchu. Mierzy tętno 24/7, nasycenie krwi tlenem (SpO2), sen, stress, cykle menstruacyjne, oferuje też 120 trybów sportowych oraz wbudowany GPS do pomiaru aktywności na otwartym terenie.

Podczas treningów można skorzystać z dodatkowych opcji jak rozgrzewka, interwały, czy cele treningowe. Jest też integracja z Apple Health, Google Health Connect i Strava. Zegarek umożliwia także prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth 5.3.

Akumulator 305 mAh ma zapewnić do 11 dni pracy. W przedsprzedaży zegarek oferowany jest za 299 zł.

CMF Buds Pro 2

Słuchawki CMF Buds Pro 2 wyposażone są w dwa dynamiczne przetworniki 11 mm oraz dodatkowo płaskie tweetery 6 mm. Łączność zapewnia Bluetooth 5.3, a do dyspozycji otrzymujemy obsługę kodeków AAC, SBC i LDAC. Dodatkowe wrażenia dźwiękowe mają zapewniać rozwiązania optymalizujące brzmienie jak Dirac Opteo czy Ultra Bass Technology 2.0.

CMF Buds Pro 2 są też wyposażone w 6 mikrofonów (po 3 na słuchawkę) hybrydowy ANC na poziomie do 50 dB, a podczas rozmów telefonicznych jakość połączeń mają też zwiększać algorytm ENC, funkcja redukująca szum wiatru Wind-Noise Reduction 2.0 oraz funkcja wygładzania dźwięku Clear Voice Technology 2.0.

Słuchawki oferują też kilka funkcji dodatkowych jak podwójne parowanie, obsługa gestami, tryb gamingowy, tryb niewielkiego opóźnienia czy integracja z ChatGPT. Wszystkimi ustawieniami można sterować za pomocą aplikacji Nothing X.

Maksymalny czas pracy z wykorzystaniem etui ładującego sięga 43 godzin. Polska cena za CMF Buds Pro 2 to 249 zł.

