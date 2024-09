Napalony na iPhone'y? To ostatnia chwila na gorące 16-stki

Na Apple iPhone można marudzić, że to, że tamto, ale jak się zobaczy tegoroczne ceny, to argumenty wypadają z rąk. Przedsprzedaż rusza już dziś, w piątek 13 i pewnie się spóźnisz, jeśli nie przeczytasz tej wiadomości.

Start przedsprzedaży o już o 8:00!

W przeciwieństwie do poprzednich lat, przedsprzedaż ruszyć ma w polskim sklepie Apple nie od godziny 14:00, lecz tym razem już o 8:00. A to może oznaczać, że chętni zobaczą popołudniu dostawy nie w dniu premiery, tylko dopiero za kilka tygodni. Pojawiają się bowiem głosy, że do południa może nie być już nowych telefonów na stanie.

Polskie ceny Apple iPhone 16

Producenci telefonów komórkowych chętnie zmieniają ceny — czytaj podnoszą je — gdy kurs dolara jest niekorzystny dla Polaków. Gdy jednak nasza waluta wzmacnia się, zapadają się pod ziemię i ceny utrzymują lub wprowadzają jedynie minimalne korekty. Nie powinno to dziwić szczególnie przy tak astronomicznych odczytach inflacji z ostatnich lat, tymczasem Apple zdecydował się na 100% uzależnienie cen od kursu dolara.

Firma nie musiała tego robić, tymczasem ceny iPhone'ów spadły do tych sprzed 3 lat, a uwzględniając wskaźniki inflacyjne, są korzystniejsze i od nich.

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128 GB 3999 zł 4499 zł 5299 zł - 256 GB 4499 zł 4999 zł 5799 zł 6299 zł 512 GB 5499 zł 5999 zł 6799 zł 7299 zł 1 TB - - 7799 zł 8299 zł



Efek jest taki, że miłośnicy marki Apple kupią teraz wyższe warianty urządzeń, niż planowali, bo niespodziewanie ich na to stać bez dodatkowych nakładów pieniężnych, a do tego dołączą do nich nowi klienci. Bo po co kupować flagowca z Androidem za 6000 zł, skoro najlepszego iPhone'a można mieć za 5300 zł w wersji Pro lub za 6300 zł w wersji Pro Max?

Jeśli chcesz jednak, by Twój telefon dotarł już w piątek 20 września, leć na stronę Apple i pilnuj przedsprzedaży. Jak mało kiedy jesteśmy właściwie pewni, że szykują się problemy dostępnością iPhone'ów 16. Te ceny są za mocne.

