Moto Tag. Nowy lokalizator Motoroli od lata w Polsce

Motorola sypnęła nowościami – poza smartfonami zaprezentowała lokalizator Moto Tag, który pozwoli odszukać zagubione przedmioty czy nawet zwierzaka domowego.

Wraz z nową generacją smartfonów Razr 50 Motorola rozszerza swoją ofertę akcesoriów mobilnych. Do portfolio marki dołącza teraz Moto Tag – niewielki, ale bardzo praktyczny lokalizator.

Moto Tag: zaczep go do torby lub psiej obroży

Moto Tag ma formę krążka o wymiarach 32 x 32 x 8 mm i niewielkiej masie 7,5 g, który w połączeniu ze specjalnym breloczkiem można zaczepić na kluczach, torbie, plecaku, bagażu podczas podróży czy też przytroczyć do obroży psa lub innego domowego pupila. Moto Tag jest pyło- i wodoszczelny na wysokim poziomie IP67, nie ma więc obaw, że urządzenie uszkodzi się podczas deszczu czy po zanurzeniu.

Gadżet wykorzystuje komunikację Bluetooth LE oraz łączność szerokopasmową UWB, a namierzanie przedmiotów wspiera usługa Find My Device od Google, czyli Znajdź moje urządzenie, która standardowo pozwala odszukać np. telefon. Dzięki temu poszukiwania będzie można prowadzić z niemal dowolnego miejsca na świecie. Warunek jest jeden: w pobliżu lokalizatora musi się znaleźć smartfon z Androidem, który zgłosi go do globalnej sieci usługi Find My Device.

Dane o lokalizacji są szyfrowane na każdym etapie, więc tylko właściciel lokalizatora lub osoba, której właściciel udostępnił Moto Tag w aplikacji Find My Device, może namierzyć jego lokalizację. Moto Tag jest również kompatybilny z automatycznymi alertami o nieznanych urządzeniach śledzących w systemach Android i iOS, co zapewnia ochronę prywatności użytkowników.

Po sparowaniu lokalizatora Moto Tag z telefonem i skonfigurowaniu będzie można łatwo namierzyć lokalizację poszukiwanej rzeczy lub zwierzaka. Zguba będzie widoczna na mapie wyświetlanej na ekranie smartfonu. W jej pobliżu będzie też można zdalnie odtworzyć dźwięk. Z kolei bardzo precyzyjne namierzanie przedmiotów, np. kluczyków od samochodu zgubionych wśród liści, ułatwi łączność UBW. Do tego jest jednak wymagany smartfon wspierający ten standard, np. Motorola Edge 50 Ultra. Obsługują go także telefony Samsung z serii Galaxy S. W innych sytuacjach wystarczy lokalizacja po Bluetooth.

Energię dostarcza bateryjka pastylkowa CR2032, która powinna wystarczyć na rok działania, a w razie potrzeby można ją łatwo wymienić. Moto Tag jest kompatybilny z akcesoriami Apple AirTag, można więc niemal bez końca przebierać w dostępnych brelokach czy mocowaniach.

Moto Tag ma też dodatkowe funkcje. Wystarczy jedno naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku na gadżecie, aby zadzwonił smartfon użytkownika, co pozwoli go znaleźć w razie zawieruszenia. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość używania lokalizatora jako pilota do robienia zdjęć na smartfonie. Funkcja ta działa z każdym smartfonie z systemem Android.

Aby skonfigurować Moto Tag, wystarczy sparować lokalizator ze smartfonem za pomocą Google Fast Pair. Od tego momentu użytkownicy mogą korzystać z kilku konfigurowalnych opcji, dostępnych w aplikacji Moto Tag. Mogą m.in.: zmieniać nazwy lokalizatorów, dostosowywać głośność alertów czy sprawdzać żywotność baterii.

Lokalizator Motorola Moto Tag w Polsce wyceniony został na 169 zł. Będzie dostępny latem w kolorach zielonym i granatowym.

