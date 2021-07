Microsoft Surface Duo 2 - pojawiają się pierwsze informacje

Microsoft szykuje kolejną odsłonę swojego składanego telefonu. Model Microsoft Surface Duo 2 pojawił się już na pierwszych zdjęciach. Wiemy też nieco na temat jego specyfikacji technicznej.

Microsoft długo był w czołówce producentów dążących do wydania zginanego smartfonu, jednak potem odpuścił i nie ścigał Samsunga i Huaweia. Kiedy wreszcie po wielu bólach pojawił się Microsoft Surface Duo, to smartfon okazał się... rozczarowaniem. Urządzenie miało bowiem tylko Snapdragona 855, stosunkowo niezbyt pojemny akumulator, a inne rynki niż USA musiały się długo naczekać. Cena również nieszczególnie zachęcała do zakupu. Okazuje się jednak, że Microsoft nie zamierza rezygnować z tej serii produktów. Microsoft Surface Duo 2 pojawi się oficjalnie już w tym roku. Tak wynika z najnowszych doniesień.

Zgodnie z przeciekami nastąpi to jesienią, w okolicach września i października. Sercem nowego urządzenia ma być tym razem flagowy układ Qualcomm Snapdragon 888. Tym razem użytkownicy będą mogli też skorzystać z NFC. Zmianie nie ulegnie natomiast forma telefonu - będą to tak naprawdę dwa składane ekrany, a sam Duo 2 będzie przypominał książkę. Oba wyświetlacze będzie można obracać do 360 stopni.

