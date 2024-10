Maxcom ma smartwatch dla twardzieli, który przetrwa wszystko

Maxcom FW110 Titan Chronos to prawdziwy twardziel, który ma sprostać nawet najbardziej ekstremalnym warunkom. Zaprojektowany z myślą o osobach aktywnych, ceniących sobie niezawodność i funkcjonalność, zegarek nie boi się błota, upadków, a nawet… przejechania samochodem.

Wytrzymałość potwierdzona w akcji

Maxcom FW110 Titan Chronos to nowy, wytrzymały zegarek tej marki. Urządzenie przeszło serię rygorystycznych testów na Poligon4x4 Offroad Park. Smartwatch został tam poddany działaniu ekstremalnych temperatur, zanurzany w błocie, rzucany z dużej wysokości, a nawet najeżdżany offroadowymi autami. Zaliczył te próby śpiewająco, udowadniając, że spełnia militarny standard MIL-STD 810.

Co to oznacza w praktyce?

Że można ten zegarek zabrać ze sobą na każdą wyprawę, nie martwiąc się o uszkodzenia. Chronos jest odporny na:

ekstremalne temperatury (zarówno wysokie, jak i niskie),

wodę, deszcz, śnieg, błoto, pył,

słoną wodę (możesz z nim nurkować do 50 metrów),

wstrząsy i upadki.

Nie tylko pancerny, ale i stylowy

Titan Chronos to nie tylko niezniszczalny sprzęt, ale również stylowy gadżet. Metalowa obudowa, designerskie przyciski i masywna bransoleta ze stali nadają mu elegancki, a zarazem sportowy charakter. A dzięki ponad 500 tarczom do wyboru, można dopasować jego wygląd do swojego stylu.

Przydatne funkcje

Maxcom FW110 Titan Chronos to smartwatch, który oferuje wszystko, czego potrzebuje użytkownik, aby pozostać w kontakcie i monitorować swoją aktywność:

Wyświetlacz AMOLED: 1,43 cala, Corning Gorilla Glass 3, jasność 1000 nitów, Always On Display.

1,43 cala, Corning Gorilla Glass 3, jasność 1000 nitów, Always On Display. Łączność: odbieranie połączeń, wiadomości i powiadomień, sterowanie muzyką.

odbieranie połączeń, wiadomości i powiadomień, sterowanie muzyką. Bateria: 450 mAh, do 15 dni pracy.

450 mAh, do 15 dni pracy. Sport: ponad 130 trybów sportowych, automatyczne rozpoznawanie aktywności, funkcja SWOLF dla pływaków.

ponad 130 trybów sportowych, automatyczne rozpoznawanie aktywności, funkcja SWOLF dla pływaków. Zdrowie: pomiar tętna, natlenienia krwi, ciśnienia, monitorowanie snu i stresu.

Dostępność i cena

Maxcom FW110 Titan Chronos jest dostępny w cenie 499 zł na stronie Maxcom.pl oraz online w dużych elektromarketach w Polsce. Cena smartwatcha wynosi 499 zł. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne, czarna i srebrna.

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom