Masz wolne 50 tysięcy? Oto Huawei Mate XT ze złotem i krokodylą skórą

Huawei Mate XT za 50 tysięcy złotych? To nie jest żart, dokładnie to można kupić w sklepie Caviar. Oczywiście dostępne są też droższe egzemplarze.

Nie wiesz na co wydać swoje ciężko zarobione pieniądze? W takiej problematycznej sytuacji na pomoc przychodzi Caviar. Firma znana z tego, że bierze flagowe telefony (lub PlayStation), pokrywa je złotem, niewielkimi kamieniami szlachetnymi lub krokodylą skórą i sprzedaje za równowartość rocznej wypłaty przeciętnego mieszkańca niektórych krajów.

Huawei Mate XT za 50 tysięcy złotych? Caviar znowu w akcji

Tym razem do sprzedaży trafił Huawei Mate XT. Do wyboru są wszystkie trzy warianty pamięci - 256 GB, 512 GB i 1 TB pamięci wbudowanej. Prawdziwy wybór jest jednak między Złotym Smokiem i Czarnym Smokiem. Pierwszy wariant jest pokryty złotem o wartości 24 karatów i nawiązywać ma do techniki wykuwania miecza z Longquan. Drugi jest pokryty krokodylą skórą i złotymi elementami i nawiązuje do smoka Xuanlonga. Oba smoki będą dostępne tylko w liczbie 88 sztuk każdy. Osiem to szczęśliwa cyfra w Chinach.

Koszt wariantu Złoty Smok zaczyna się od 14500 dolarów, a Czarnego Smoka od 12770 dolarów. Na szczęście chociaż przesyłka jest gratis. Dla nieco bardziej oszczędnych Caviar niedawno przygotował iPhone'a 16 Pro za 10630 dolarów.

Zastanawiacie się kto to kupuje? Caviar kiedyś wyjawił, że głównie amerykańscy raperzy i koszykarze, arabscy arystokraci oraz chińscy i rosyjscy miliarderzy. Bez zaskoczeń.

