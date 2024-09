Kiedy nowy MediaTek Dimensity 9400? Znamy datę

Już niedługo na rynku zadebiutuje kolejny flagowy układ azjatyckiego MediaTeka. Dzięki przeciekom z Weibo wiemy kiedy spodziewać się układu MediaTek Dimensity 9400. To już naprawdę niedługo.

Już za niecały miesiąc oficjalnie zadebiutuje Vivo X200 z MediaTek Dimensity 9400. Same układy pojawią się jednak kilka dni wcześniej. Tak wynika z danych Digital Chat Station, czyli jednego z najbardziej renomowanych chińskich specjalistów od przecieków z Weibo. Premiera nowych flagowych Dimensity ma się odbyć 9 października.

MediaTek Dimensity 9400 już za kilka tygodni. Warto czekać?

Nowe układy to jeden rdzeń Cortex-X5 z taktowaniem 3,63 GHz, trzy rdzenie Cortex-X4 o taktowaniu 2,80 GHz i cztery rdzenie Cortex-A725 o taktowaniu 2,10 GHz. Sam układ będzie wykonany w technologii 3 nm autorstwa TSMC. Możemy też spodziewać się pamięci LPDDR5X.

Jak będzie to wyglądało w porównaniu do Dimensity 9300? Producent mówi o 35% lepszej efektywności jeśli chodzi o wykorzystanie energii. MediaTek zapewnia też, że nowy układ będzie potrzebował o 30% mniej energii, by zrobić to samo co Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Trzeba pamiętać, że poprzedni flagowiec MediaTeka był wykonany w architekturze 4 nm.

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: weibo via gizmochina, wł