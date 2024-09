iPhone 16: baterię wymienisz błyskawicznie

iPhone 16 nie wzbudził entuzjazmu wśród recenzentów technologicznych, jednak w świecie napraw jest to wielki krok naprzód. Apple wprowadził trzy znaczące ulepszenia, które wpływają na łatwość serwisowania tych urządzeń.

iPhone 16 to jeden z najnowszych smartfonów firmy Apple, wyposażony w wydajny procesor A18 i ulepszony system aparatów. Urządzenie zachowało kompaktową konstrukcję poprzednika, oferując ekran o przekątnej 6,1 cala. Nowością w serii iPhone 16 jest nowy przycisk aparatu, który umożliwia szybki dostęp do funkcji fotograficznych. Wzrosła tu również pojemność baterii.

wrzesień 2024 170 g, 7.8 mm grubości 8 GB RAM 512 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB) - 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix 6.1" - OLED (1179 x 2556 px, 461 ppi) Apple A18 iOS 18 3561 mAh, USB-C

Nowy klej do baterii

Najważniejszą zmianą w iPhonie 16, z punktu widzenia naprawialności, jest nowy klej do mocowania baterii. Traci on swoją lepkość po przepuszczeniu przez niego prądu elektrycznego, co umożliwia szybką i łatwą wymianę baterii. Wystarczy ogniwo 9V i dwa przewody z krokodylkami, aby w ciągu 90 sekund wyjąć baterię.

W modelach Pro bateria jest umieszczona w twardej, stalowej obudowie, co zwiększa bezpieczeństwo podczas naprawy. Taki rodzaj baterii jest mniej podatny na przypadkowe przebicie, co zmniejsza ryzyko pożaru.

Dostęp zarówno od przodu, jak i od tyłu

Wszystkie modele iPhone'ów 16 mają teraz konstrukcję umożliwiającą dostęp zarówno od przodu, jak i od tyłu. To ułatwia wymianę wielu komponentów bez konieczności demontażu ekranu.

Asystent Napraw

Dodatkowo, nowy system operacyjny iOS 18 wprowadza "Asystenta Napraw", który ma ułatwić parowanie wymienionych części. iFixit przetestował tę funkcję i stwierdził, że działa ona imponująco płynnie w iPhonie 16.

Wprowadzone przez Apple'a zmiany sprawiły, że iPhone 16 (a także iPhone 16 Plus) otrzymał od iFixit ocenę naprawialności 7/10. To najwyższy wynik w historii iPhone'ów. Choć modele Pro nadal wymagają pewnych ulepszeń, ogólny trend jest pozytywny. Amerykański koncern wydaje się coraz bardziej przykładać wagę do kwestii naprawialności swoich urządzeń, co jest dobrą wiadomością dla konsumentów i środowiska.

Zobacz: Apple iPhone 16 Pro z problemami. Ekran przestaje reagować

Zobacz: 4 upadki i z iPhone'a 16 nie da się korzystać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iFixit

Źródło tekstu: iFixit