Infinix Zero 40 5G ujawnia swoje tajemnice. Premiera w sierpniu

Infinix szykuje się do premiery nowej generacji smartfonów z linii Zero. Prawdopodobnie jeszcze w sierpniu zadebiutuje Infinix Zero 40 5G. Znamy jego specyfikację.

Infinix Zero 40 5G to naturalny następca telefonu Zero 30, który zadebiutował na początku września 2023 r. Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, premiera nowego modelu ma się odbyć w podobnym terminie, czyli 29 sierpnia 2024 r. Nie zostało wiele miejsca na tajemnice – do sieci trafiły najważniejsze dane telefonu, a także rendery oraz zdjęcia na żywo.

Infinix Zero 40 5G – smartfon dla vlogerów

Jak wynika z pierwszych doniesień, nowy Infinix Zero 40 5G to smartfon średniej klasy, w którym producent postawił na funkcje wideo i realizację projektów filmowych do mediów społecznościowych. Fotograficzne możliwości telefonu ma podkreślać duża, okrągła wyspa aparatów.

Znajdują się na niej obiektywy trzech aparatów. Główna jednostka ma matrycę 108 Mpix wspieraną przez stabilizację OIS i EIS, towarzyszy jej aparat szerokokątny 50 Mpix (120 stopni) oraz aparat makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat do selfie 50 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 4K w 60 kl./s. Wśród opcji aparatu znajduje się kilka dodatkowych trybów wideo, w tym Vlog Mode, użytkownik otrzyma też zestaw narzędzi ułatwiających nagrywanie, edycję i publikację filmów. Dodatkiem specjalnym jest tryb GoPro zapewniający współpracę z zewnętrzną kamerą tej marki.

Podgląd nagrywanych filmów zapewni zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2436), z odświeżaniem 144 Hz. Moc do pracy dostarczy układ Dimensity 8200 Ultimate wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano pamięć masową o wielkości 256 GB.

Akumulator 5000 mAh będzie można ładować z mocą 45 W przewodowo lub 15 W bezprzewodowo. Wszystkim ma dyrygować Android 14 z interfejsem XOS 14.5. Producent ma dostarczyć dwie duże aktualizacje systemu.

Obudowa modelu Infinix Zero 40 5G ma grubość 7,9 mm i zapewni ochronę IP54. Telefon dostępny będzie w kolorach czarnym Rock Black, jasnofioletowym Violet Garden oraz szarym Moving Titanium.

Premiery doczeka się też drugi model – Infinix Zero 40 4G z układem Helio G99 Ultimate.

Źródło zdjęć: X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne