Huawei Watch Ultimate już w Polsce. Oto ceny i promocje na start

Huawei Watch Ultimate, najlepiej wyposażony smartwatch marki, wkracza na polski rynek. Ceny nie są niskie, ale też urządzenie ma sporo do zaoferowania. Na start przewidziane są kuszące promocje.

Huawei Watch Ultimate łączy styl zegarków premium z zaawansowanymi funkcjami sportowymi, turystycznymi i zdrowotnymi. Koperta zegarka została wykonana z tzw. płynnego metalu, czyli stopu na bazie cyrkonu, który odznacza się wyjątkową trwałością – jest 4,5-krotnie wytrzymalszy i 2,5-krotnie twardszy niż stop tytanu. Uzupełnienie całości stanowią nanoceramiczny bezel i szafirowe szkło chroniące wyświetlacz, co gwarantuje szczególną odporność na uszkodzenia.

Koperta o szerokości 48,8 mm i grubości 13 mm wyposażona jest w 3 przyciski: obrotową koronę 3D, przycisk funkcyjny z czujnikiem EKD i dodatkowy przycisk do wykorzystania w trybie nurkowania i ekspedycyjnym.

Huawei Watch Ultimate charakteryzuje się wodoszczelnością 10 ATM, spełnia też wymogi normy ISO 22810 i jako sprzęt do nurkowania – normy EN13319, co pozwala na wykorzystanie go jako komputera nurkowego do głębokości 100 metrów. Odporność na wysokie ciśnienie ma zapewniać aż 16 struktur konstrukcji.

Ekran AMOLED LPTO o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466 x 466 i zagęszczeniu pikseli 331 ppi wyróżnia się wysoką jasnością sięgająca 1000 nitów, co zapewni czytelność w każdych warunkach. Odświeżanie już od 1 Hz przekłada się z kolei na dużą oszczędność energii przy włączonym ekranie.

Użytkownicy aktywni ruchowo znajda w menu zegarka ponad 100 trybów treningowych. W terenie dokładny pomiar aktywności zapewni precyzyjny, dwuzakresowy GNSS łączący systemy satelitarne GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Podczas nurkowania można wybrać jeden z czterech trybów pracy: rekreacyjny, swobodny, techniczny i z akwalungiem. Tryby te wykorzystują algorytm dekompresji Bühlmanna i wskazują głębokość, prędkość oraz temperaturę podczas nurkowania, a także generują krzywe zanurzania i wynurzania.

Huawei Watch Ultimate pozwala także na analizę zdrowia. Umożliwia nie tylko monitorowania tętna, natlenienia krwi, snu i stresu, ale ma także pomiar EKG. Huawei Watch Ultimate pracuje pod kontrolą systemu Harmony OS, można więc dodawać do niego kolejne funkcje jako aplikacje.

Zegarek wyposażony jest w akumulator 530 mAh, a producent obiecuje do 14 dni pracy w standardowym trybie smartwatcha i 8 dni przy bardziej intensywnym wykorzystaniu treningowym. W Watchu Ultimate po raz pierwszy pojawia się także nowy tryb ekspedycyjny, który pozwala na precyzyjne monitorowanie ekstremalnych aktywności, takich jak ultramaraton czy ultrabieg górski. Smartwatch umożliwia dokładne nawigowanie przez 30 godzin, a w trybie maksymalnego oszczędzania baterii pozwala na ciągłą analizę kluczowych parametrów treningowych i zdrowotnych nawet przez 50 godzin.

Dostępność i ceny

Watch Ultimate powstał w dwóch wariantach: Voyage Blue, z niebieskim bezelem, kopertą w kolorze srebrnym, tytanową bransoletą i paskiem z niealergizującego uwodornionego kauczuku HNBR o dużej odporności oraz w wersji Expedition Black, z czarnym pierścieniem, korpusem w kolorze stalowym i paskiem HNBR. Każdy wariant uzupełnia pasek HNBR w wersji przedłużonej, służącej do zapięcia na kombinezon nurkowy.

Huawei Watch Ultimate w wersji Expedition kosztuje 3299 zł. Wariant Voyage oznacza wydatek 4199 zł.

Od 3 do 23 kwietnia smartwatch dostępny jest w specjalnej ofercie przedsprzedażowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 o wartości 799 zł. Zegarek dostępny będzie w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u operatora sieci Plus i w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz x-kom.

W sklepie huawei.pl kupujący Huawei Watch Ultimate poza słuchawkami otrzymają w prezencie wagę Huawei Scale 3 o wartości 149 zł, jak również będą mieć możliwość wydłużenia gwarancji o rok za pół ceny.

W sklepie producenta dostępna będzie również wersja Expedition w wariancie z dodatkową, tytanową bransoletą, za 3699 zł.

Zobacz: Redmi Watch 3 już w Polsce. Ma funkcję rozmów z redukcją szumów

Zobacz: Amazfit T-Rex Ultra: odporny smartwatch, z którym elegancko poskaczesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: wł., Huawei