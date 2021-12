Huawei Watch D pojawi się razem z P50 Pocket

Już niedługo pojawi się kolejny zegarek Huaweia. Smartwatch z ciśnieniomierzem pojawi się razem z nowym składanym telefonem firmy.

Huawei już 23 grudnia zaprezentuje swoje nowe produkty. Tym razem będą jednak wyraźnie różnić się od pozostałych urządzeń w ofercie producenta. Informowaliśmy już o modelu Huawei P50 Pocket, który będzie smartfonem z klapką. Do tej pory Huawei miał tylko serię Mate X, która jest rozkładana do postaci tabletu. Tego samego dnia pojawi się też wspominany przez nas wcześniej Huawei Watch D. Nowy zegarek będzie o tyle ciekawy, że bez problemu zmierzy on ciśnienie. Urządzenie poradzi sobie z poprawnym odczytem zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego.

Model już wcześniej przechodził wymagane testy przed agencjami medycznymi w Chinach. Huawei Watch D wypadł na nich bardzo dobrze. Oczywiście takie cechy jak pomoc w uprawianiu sportu również się znajdą. To ma każdy inteligentny zegarek, ciśnieniomierza - niekoniecznie. Nie wiemy kiedy nadchodzące urządzenie pojawi się w Europie, jednak patrząc na dotychczasowe posunięcia Huaweia - na pewno się to wydarzy. Wiemy natomiast jak zegarek będzie wyglądać. Nie będzie to pierwszy model Huaweia z prostokątną tarczą.

