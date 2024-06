Huawei MatePad 11.5”S PaperMatte zadebiutował. Na start 200 zł taniej

W Polsce zadebiutował nowy tablet Huawei – MatePad 11.5”S. Urządzenie z matowym ekranem PaperMatte drugiej generacji na start oferowane jest w korzystnej promocji.

Huawei MatePad 11.5”S PaperMatte to gorąca nowość producenta, a zarazem kolejny na naszym rynku model z matowym ekranem.

Wyświetlacz z powłoką PapperMatte 2.0 nowej generacji

Debiutujący tablet wyróżnia wyświetlaczem IPS o przekątnej 11,5 cala, rozdzielczości 2800 x 1840 (2,8K) i proporcjach 3:2. Zastosowana w nim powłoka antyrefleksyjna PapperMatte 2.0 eliminuje 99% odblasków z zewnętrznych źródeł światła, co zapewnia czytelność znacznie wyższą, niż ekrany błyszczące. Różnica będzie odczuwalna zwłaszcza w pełnym świetle słonecznym. Wyświetlacz odwzorowuje paletę 16,7 miliona kolorów w zgodności z gamą P3 i odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz. Maksymalna jasność ekranu sięga 500 nitów.

Huawei zadbał też o ochronę wzroku przed emisją szkodliwego niebieskiego światła oraz migotaniem. Skuteczność ochrony mają potwierdzać certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland oraz Low Visual Fatigue 2.0 wydany przez SGS. Podczas czytania komiksów lub ilustrowanych e-książek może się przydać kolorowy tryb eBook.

Jest lekki i płaski

Huawei MatePad 11.5”S PaperMatte wyróżnia się niewielką grubością zaledwie 6,2 mm i masą 510 g, Atutem jest też aluminiowa konstrukcja tabletu, zapewniająca większą odporność na uszkodzenia.

Sercem nowego tabletu Huawei jest układ HiSilicon Kirin 9000WL, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Na własne pliki użytkownik otrzymuje z kolei 256 GB pamięci wewnętrznej. Za łączność odpowiada Wi-Fi 6 z ulepszoną, magnetyczną anteną, Bluetooth 5.2 oraz własne technologia producenta – NearLink.

Huawei MatePad 11.5”S został ponadto wyposażony w czterogłośnikowy system audio i ulepszone algorytmy Huawei Histen 9.0, które optymalizują efekty dźwiękowe. Z tyłu obudowy znajdziemy aparat o rozdzielczości 13 Mpix, a z przodu – 8 Mpix.

Mimo niewielkiej grubości wewnątrz obudowy znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 8800 mAh z ładowaniem 22,5 W.

Przyda się rysik i klawiatura

Wraz z tabletem użytkownik może otrzymać w promocji rysik Huawei M-Pencil (3. generacji), wykorzystujący technologię NearLink. Rysik wykrywa ponad 10 tys. poziomów nacisku, a wygodę pisania zwiększa matowa tekstura ekranu. Co więcej, realizm używania rysika podkreśla technologie mikrowibracji i amortyzacji ekranu, które mają zapewniać wrażenia z pisania piórem na papierze. Rysik dostarczany jest z dwoma końcówkami: przezroczystą do malowania i nieprzezroczystą do notowania.

Tablet Huawei MatePad 11.5”S jest też przystosowany do współpracy z magnetyczną klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Aplikacje do pracy i zabawy

Huawei MatePad 11.5”S działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 4.2, z funkcjami zapewniającymi wielozadaniowość niczym na laptopie (do czterech zadań jednocześnie). Producent dodał też aplikacje, które pozwalają skorzystać z pełni zalet tabletu i rysika.

Aplikacja Notatki Huawei łączy wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie zapisków. Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do szybkiego zakreślania, wstawiania kształtów czy zmiany kolorów. Można też wykorzystać narzędzie AI Voice, które zamieni głos na tekst.

Huawei MatePad 11.5”S to pierwszy tablet, na którym dostępna jest autorska aplikacja GoPaint. Jest to bezpłatny, profesjonalny program do malowania i rysowania. Aplikacja daje wybór ponad 100 pędzli, ma funkcję replikowania tekstur umożliwiającą tworzenie wielowarstwowych grafik (do 240 warstw), pozwala też skorzystać z różnych technik, narzędzi i styli, takich jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych.

Dostępność, ceny i promocja na start

Huawei MatePad 11.5”S z pamięcią 8 + 256 GB w wersji z klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard w zestawie został wyceniony na 2199 zł. Sam tablet bez klawiatury oznacza wydatek 1899 zł. Urządzenie dostępne jest w kolorach fioletowym lub szarym i można je kupić w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Już teraz aż do 7 lipca 2024 r. Huawei MatePad 11.5”S dostępny jest w ofercie premierowej, w której cena została obniżona o 200 zł, a przy zakupie nabywcy otrzymają rysik Huawei M-Pencil 3. generacji w prezencie lub za 1 zł.

Ponadto w sklepie huawei.pl do tabletu dodawana jest usługa 12-miesięcznej ochrony ekranu na wypadek nieumyślnego uszkodzenia.



Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei