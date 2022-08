Huawei na równi pochyłej. Traci swój znak rozpoznawczy

Huawei Mate 50 będzie tylko w wersji ze Snapdragonami. Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia staje się faktem.

Huawei byłby dzisiaj największym producentem smartfonów na świecie, gdyby nie sankcje USA. Teraz chiński producent jest dalej w pierwszej dziesiątce i ustabilizował wyniki, ale telefony to już tylko dodatek. Liczą się zupełnie inne segmenty, a nawet inne branże.

Huawei Mate 50 bez Kirinów

Nie znaczy to jednak, że Huawei zamierza przestać wydawać nowe smartfony. Chińczykom dobrze idzie w sektorze składaków, ale niedługo zobaczymy nowego tradycyjnego flagowca. Będzie to seria Mate 50. Będzie się ona składała z następujących urządzeń: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro oraz Mate 50 RS. Do konferencji prasowej dojdzie najpewniej w połowie września.

Co wiemy na temat nadchodzących smartfonów? Przede wszystkim w tym roku nie zobaczymy już Kirinów. Do tej pory wychodziły wersje z Kirinami i Snapdragonami. Różnica jest taka, że Snapdragony Huawei może mieć tylko w wersji 4G. Dlatego tak cenne są Kiriny. Huawei może przywróci je w przyszłym roku. Nikt nie ukrywa, że Huawei pełną parą pracuje nad wytwarzaniem układów w technologii 5G. Zobaczymy jednak ile jeszcze to Huaweiowi zajmie.

Tym razem nie zobaczymy też na telefonach symbolu firmy Leica. Zastąpi ją symbol Huawei Xmage. To autorska technologia Huaweia, który akurat w kwestii aparatu od zawsze spisywał się bardzo dobrze.

Zobacz: Huawei Enjoy 50 Pro oficjalnie debiutuje. Ucieleśnienie średniaka

Zobacz: Huawei chwali się nowym tabletem. MatePad Pro 11 ma Snapdragona 888

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei (p50)

Źródło tekstu: mydrivers via gizchina