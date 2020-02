Honor prezentuje swój ekosystem: w centrum Honor 9X Pro i Honor View 30 Pro z 5G

Choć MWC się nie odbyło, Honor nie zrezygnował premiery nowych urządzeń i prezentacji dalszej strategii. Właśnie zakończyła się konferencja online, poznaliśmy też szczegóły sprzedaży Honora View 30 Pro (pierwszego Honora z 5G) i Honora 9X Pro z preinstalowanym Huawei App Gallery zamiast Google Play.

HONOR View 30 Pro

Honor View 30 Pro jest już dostępny w sprzedaży. To pierwszy Honor z modemem 5G, wyposażony w SoC Kirin 990 5G.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego potrójny aparat, który osiągnął świetny wynik w teście DxO. Znajduje się tu 40-megapikselowa matryca Sony IMX600, 12-megapikselowa matryca 16:9 z ultraszerokokątnym obiektywem Cine-Lens oraz 8-megapikselowa z teleobiektywem. Ten smartfon ma nagrywać filmy jak profesjonalna kamera.

Zobacz: Honor v30 i Honor v30 Pro zaprezentowane. To pierwsze modele Honor z 5G

Honor 9X Pro i aplikacje z Huawei AppGallery

Honor 9X Pro to najnowszy członek cenionej rodziny Honorów ze średniej półki. Ten model został wyposażony w SoC Kirin 810 (7 nm), układ graficzny Mali-G25, potrójny aparat 48 MPix i ekran i przekątnej 6,59 cala. Co ciekawe, smartfon jest chłodzony cieczą.

Zobacz: Honor 9X i Honor 9X Pro oficjalnie zaprezentowane

Zobacz: Asystent Huawei konkurencją dla Google'a. Można już pobrać wersję beta

Ciekawsze jest tu oprogramowanie. Honor 9X Pro korzysta z zasobów Huawei App Gallery – sklepu z aplikacjami i grami, przygotowanego przez Huawei. Ponadto korzysta z usług Huawei Assistant, który pomaga znajdować informacje i obsługiwać aplikacje. Posiadacze tych smartfonów mogą korzystać także ze SmartCare – usługi ułatwiającej dostęp do informacji, która została wyposażona w obsługę kursów giełdowych i wyników sportowych.

Honor 9X Pro będzie dostępny we Francji, Niemczech, Niderlandach, Egipcie, Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz Malezji od marca 2020 w sugerowanej cenie 249 euro.

Ekosystem Honor to także laptopy MagicBook

Honor niebawem zadebiutuje na rynku PC z modelami Honor MagicBook na platformie AMD Ryzen (R5-3500U lub R7-3700U). Będą dostępne modele z matrycami o przekątnej 14 i 15 cali. Laptopy te zostały przeznaczone dla młodzieży, są lekkie i mogą pracować do 10 godzin bez ładowania. Nie zabrakło szybkiego ładowania USB-C 65 W.

Podobnie jak w modelach Huawei, tu także kamerka jest ukryta między klawiszami F6 i F7. Włącznik został połączony z czytnikiem linii papilarnych.

Laptopy Honor MagicBook 14 i 15 (256 GB) będą dostępne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Czechach, Polsce i na innych rynkach od końca marca. Sugerowana cena detaliczna każdego z nich to 599 euro.

Honor Magic Earbuds

Kolejny element ekosystemu to słuchawki bezprzewodowe Honor Magic Earbuds, przeznaczone do uprawiania w nich sportu. Zostały tak dopasowane, by przetrwać intensywny trening, a aktywna redukcja hałasu zapewni komfort słuchania muzyki. Przetworniki o średnicy 10 mm powinny zadowolić miłośników basu.

Słuchawki Honor Magic Earbuds będą dostępne od kwietnia 2020 w cenie 129 euro.