Honor Magic V3 zdradza specyfikację na kilka dni przed premierą

Już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje Honor Magic V3. Co pokaże nam kolejny składany chiński smartfon? Pomoże on odbić odrodzonemu Huaweiowi Chiny?

Honor szykuje 12 lipca premierę swojego kolejnego urządzenia. Zadebiutuje wtedy składany Honor Magic V3. Oczywiście ze względów marketingowych Honor już zdążył się pochwalić, że nowe urządzenie będzie miało grubość 9,7 milimetra po złożeniu. To o 0,2 milimetra mniej niż poprzednik.

Honor Magic V3 już niedługo. Co pokaże?

Przejdźmy jednak do bardziej konkretnych rzeczy. Sercem urządzenia będzie układ Snapdragon 8 Gen 3. To żadne zaskoczenie, mamy w końcu do czynienia z flagowcem. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5200 mAh.

W przypadku aparatu możemy się spodziewać trzech sensorów, gdzie główny będzie miał 50 Mpix oraz optycznej stabilizacji obrazu. Nie zabraknie 3,5 krotnego zooma optycznego. Ładowanie będzie możliwe dzięki technologii 66 W, dla chętnych będzie oczywiście możliwe ładowanie bezprzewodowe. Urządzenie będzie też mieć wodoodporność IPX8. Smartfon pojawi się w czterech wersjach kolorystycznych. Będzie można go kupić w wariancie białym, zielonym, brązowym i czarnym.

Źródło zdjęć: androidtreasure, honor

Źródło tekstu: androidterasure, wł