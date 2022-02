Honor 60 SE pojawia się w Geekbench

W bazie benchmarków Geekbench pojawił się kolejny telefon marki Honor. Tym razem jest to Honor 60 SE.

Honor ostatnio zdecydowanie jest w gazie. Awans do grona największych producentów na ojczystym rynku chińskim i planowany powolny powrót do Europy. Teraz chiński producent szykuje kolejny telefon. Będzie on członkiem serii Honor 60.

Do Honora 60 i Honora 60 Pro dołączy najbardziej budżetowy model. Nazywać się on będzie Honor 60 SE. Teraz pojawił się on w bazie benchmarków Geekbench. Co wiemy z tego zestawienia? Sercem nowego telefonu będzie układ MediaTek Dimensity 900. Towarzyszyć mu będzie 8 GB RAM. Systemem operacyjnym będzie z kolei Android 12.

Telefon podszedł do starszej wersji testu Geekbench, przez co osiągnął imponujące wyniki. Cóż, jest to pewna metoda na reklamę urządzenia. Honor 60 SE zdobył w benchmarku 3314 punktów w teście jednego rdzenia oraz 8287 punktów w teście wielu rdzeni.

Niestety, nie znamy jeszcze daty debiutu nowego urządzenia. Smartfon już wcześniej pojawił się w dokumentach certyfikacyjnych chińskiej agencji 3C. Możliwe, że do premiery dojdzie w okolicach chińskiego nowego roku, który wypada 10 lutego.

Zobacz: Honor święci triumfy i szykuje flagowca na MWC

Zobacz: Honor Magic V już oficjalnie. Jest lepszy niż Galaxy Z Fold3?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor (Honor 60)

Źródło tekstu: nashville chatter classes