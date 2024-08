Przyszłość smartfonów jest pogięta? To nie takie proste

Wiodący producenci elektroniki, w tym Apple, Samsung i Nokia, pracują nad smartfonami o elastycznych konstrukcjach. Po sukcesie składanych i zakrzywionych modeli, branża zmierza ku stworzeniu urządzeń w pełni elastycznych. Mimo to, pojawiają się wyzwania techniczne i niepewność co do praktycznych korzyści. Zagadnienia te analizuje raport IDTechEx Flexible Batteries Market 2025-2035: Technologies, Forecasts, and Players.

Główną cechą odróżniającą w pełni elastyczny smartfon od składanego jest zdolność do zginania w dowolnym kierunku. Smartfony składane mogą być zginane tylko wzdłuż określonych osi, podczas gdy elastyczne urządzenia mogłyby być dowolnie zdeformowane. Mimo że składane smartfony często są reklamowane jako elastyczne, ich zdolność do adaptacji jest znacznie ograniczona. Co więcej, składane urządzenia są prostsze i tańsze w produkcji, ponieważ tylko elementy znajdujące się wzdłuż osi zgięcia muszą być elastyczne lub odporne na naprężenia. W przypadku w pełni elastycznych smartfonów, każdy komponent musi być elastyczny, co stanowi poważne wyzwanie technologiczne.

Potencjalne korzyści z elastycznych smartfonów

Elastyczne smartfony mogą przynieść trzy główne korzyści:

Optymalizację przestrzeni wewnętrznej: Elastyczne komponenty mogą pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz urządzenia. Przykładem może być elastyczna bateria, która mogłaby być owinięta wokół innych komponentów, minimalizując niewykorzystaną przestrzeń. Warto jednak zauważyć, że elastyczność komponentów może wiązać się z obniżeniem ich wydajności. Na przykład, elastyczne baterie często cechują się mniejszą gęstością energii, co wymaga większej objętości, aby zapewnić taką samą pojemność jak tradycyjne rozwiązania.

Zwiększoną odporność na uszkodzenia: Elastyczne elementy, z definicji, są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy złamania. Smartfon, który można zginać, będzie mniej podatny na zniszczenie w wyniku upadku czy zginania, co może wydłużyć jego żywotność.

Innowacyjny design jako atut marketingowy: W pełni elastyczne smartfony mogą stać się silnym narzędziem marketingowym. Unikalny, trudny do skopiowania wygląd, wsparty skuteczną kampanią reklamową, może przyciągnąć większe zainteresowanie konsumentów. Już teraz widzimy, jak niektóre smartfony składane i zakrzywione zdobywają popularność dzięki swojemu innowacyjnemu designowi. Kluczowe pytanie brzmi, czy potencjalny sukces rynkowy jest wart kosztów związanych z rozwojem takiej technologii.

Wyzwania technologiczne

Rozwój w pełni elastycznych smartfonów napotyka jednak wiele przeszkód. Przede wszystkim, konieczne jest opracowanie elastycznych wersji wszystkich komponentów oraz zapewnienie, że technologia będzie na tyle zaawansowana, aby zachować pełną funkcjonalność urządzenia. Dodatkowo, koszty produkcji muszą być na tyle niskie, aby urządzenie było dostępne dla szerokiego grona konsumentów, a nie tylko dla ekskluzywnego segmentu rynku.

Przykładowo, elastyczne baterie, mimo że mają mniejszą pojemność niż ich tradycyjne odpowiedniki, wymagają większej powierzchni do osiągnięcia porównywalnej wydajności. Koszty produkcji elastycznych baterii są również znacznie wyższe, głównie ze względu na wczesny etap rozwoju technologii i brak skali ekonomicznej. Podobne problemy dotyczą innych komponentów, takich jak procesory czy płytki drukowane, które również tracą na wydajności, gdy stają się elastyczne.

Przyszłość elastycznych smartfonów

Biorąc pod uwagę te czynniki, IDTechEx przewiduje, że elastyczne smartfony nie zdominują rynku w najbliższej przyszłości. Możliwe, że niektóre linie produkcyjne osiągną umiarkowany sukces, podobnie jak w przypadku pierwszych smartfonów składanych, ale nie staną się one istotnym segmentem rynku smartfonów. Najwcześniejszy możliwy termin, kiedy technologia ta może być gotowa do masowej produkcji, to lata 2029-2030, chociaż bardziej realistyczne jest, że nastąpi to później.

Osoby, które chciałyby zgłębić temat elastycznych smartfonów i innych elastycznych urządzeń elektronicznych, powinny zajrzeć do raportu IDTechEx „Flexible Batteries Market 2025-2035: Technologies, Forecasts, and Players”.

Zobacz: Pixel 9 Pro Fold – nowy składany flagowiec Google

Zobacz: Galaxy Z Fold6 – technologiczny majstersztyk od Samsunga (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: IDTechEx