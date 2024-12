Pancerny Nothing Phone? Nie, to Doogee Blade GT

Firma Doogee wprowadza na rynek kolejny model z serii płaskich pancerniaków Blade. Tym razem jest to Doogee Blade GT bardzo mocno inspirowany telefonami marki Nothing.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nothing Phone’y zyskały pewną popularność, wyróżniając się niebanalnym wzornictwem z charakterystycznymi, ledowymi elementami na tyle obudowy. Ta stylistyka bardzo mocno spodobała się projektantom z Doogee, a efektem ich działań jest nowy Doogee Blade GT, jeszcze jeden przedstawiciel płaskich i lekkich pancerniaków z serii Doogee Blade.

Starożytna orientalna filozofia kopiowania

Doogee Blade GT wygląda jak pancerny Nothing Phone. Producent nie przyznaje się do wzorowania na tej marce, za to przekonuje, że inspiracji dostarczyła „starożytna orientalna filozofia okrągłego nieba”. Stąd też główny ledowy element na tyle obudowy ma kształt okręgu, a dodatkowe podświetlenia znajdziemy przy aparacie oraz w dolnej części obudowy.

Całość błyska na różne sposoby, na przykład, gdy nadchodzą ważne powiadomienia, połączenie telefoniczne lub włącza się alarm. Efekty można personalizować za pomocą ustawień systemowych. Powstały dwa warianty kolorystyczne obudowy Doogee Blade GT – czarny i biały.

Poza nawiązaniem do telefonów Nothing Doogee Blade GT ma też kilka zalet, które docenią entuzjaści telefonów o wzmocnionej konstrukcji. Smartfon ma tylko 10,5 mm grubości, ale zapewnia wysoką wytrzymałość na pył, wodę i upadki, jak najcięższe pancerniaki.

Został wyposażony w ekran IPS 120 Hz o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+. Moc do pracy dostarcza MediaTek Dimensity 7050 (6 nm), któremu towarzyszy 12 GB pamięci RAM. To połączenie powinno zapewnić całkiem przyzwoitą wydajność na średnim poziomie, atutem jest też zintegrowany modem 5G. Smartfon ma też 256 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję fotograficzną reprezentuje główny aparat 48 Mpix, z przodu znalazła się jednostka 20 Mpix. W specyfikacji znalazły się także wodoszczelne głośniki stereo 118 dB.

Płaska obudowa wymogła jednak zastosowanie mniejszego, niż można oczekiwać, akumulatora – ma on 5500 mAh i zasilany jest z mocą 18 W.

Doogee Blade GT oficjalnie będzie miał swoją premierę 11 grudnia, wtedy też poznamy jego cenę. Nie powinien być jednak specjalnie drogi, podobnie jak poprzednie modele z serii Blade.

Zobacz: Doogee Blade10 Ultra: płaski pancerniak za niewielkie pieniądze

Zobacz: Doogee S200X – pancerniak żółty jak transformer Bumblebee

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Doogee