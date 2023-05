Biedronka kusi tanią elektroniką. Tym razem to sprzęt marki Oppo

Oppo nawiązało współpracę ze sklepem Biedronka Home. Dzięki temu można tam kupić urządzenia chińskiej marki w obniżonej cenie.

Wraz z poszerzaniem swojej obecności na polskim rynku, marka Oppo rozwija nowe kanały sprzedaży i coraz mocniej stawia na dystrybucję swoich produktów online. Jednym z tego przejawów jest współpraca nawiązane przez tę firmę ze sklepem Biedronka Home.

Sklep internetowy Biedronka Home ma pozwolić marce Oppo dotrzeć do szerszego grona konsumentów, którzy poszukują nowych technologii w wysokim stosunku jakości do ceny. Klienci Biedronka Home mogą przy tym liczyć na to, że produkty chińskiej marki będą dostępne w atrakcyjnych cenach. Oferta produktów ma być sukcesywnie rozwijana.

Smartfon i słuchawki w promocyjnej cenie

W pierwszej kolejności w ofercie internetowego sklepu Biedronka Home dostępne będą budżetowe smartfony z serii A oraz wybrane urządzenia IoT. Już od 15 maja tego roku na stronie sklepu pod adresem home.biedronka.pl można kupić smartfon Oppo A17 oraz bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco Buds2.

Z kodem TELE150 smartfon Oppo A17 kosztuje 649 zł (cena regularna to 799 zł). Z kolei z kodem OPPO80 słuchawki Oppo Enco Buds2 można kupić za 99 zł, czyli o 80 zł taniej niż dotychczas (cena regularna to 179 zł).

