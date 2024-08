Kiedy premiera Apple iPhone 16? Znamy oficjalną datę

Apple ma zorganizować duże wydarzenie produktowe, w trakcie którego zobaczymy najnowszy iPhone 16, iPhone 16 Pro oraz nowe AirPodsy i Apple Watch. Źródłem tych doniesień jest portal biznesowy Bloomberg, który ustalił datę prezentacji nowych sprzętów giganta z Cupertino.

Nowe iPhone'y to nie koniec nowości

Dużą zmianą w najnowszym iPhone ma być wprowadzenie bocznego panelu dotykowego, który ma służyć do robienia zdjęć i kręcenia filmików. Oprócz tego należy spodziewać się ulepszeń w dziedzinie wyświetlaczy i aparatów, a także wprowadzenia nowych funkcji AI za sprawą najnowszego chipu A18 (póki co nie w Europie). Poza tym rozmiar ekranu w iPhone 16 Pro ma powiększyć się z 6,12 do 6,3 cala (względem 15 Pro), a w przypadku modelu Pro Max ma być to skok z 6,7 do 6,9 cala.

W kwestii akcesoriów Apple Watch Series 10 ma również być wyposażony w większy wyświetlacz, a zarazem cieńszą obudowę. Jeśli chodzi o AirPodsy, Apple ma wprowadzić dwie nowe wersje podstawowego modelu (czyli nie-Pro), z czego jedna z nich po raz pierwszy w portfolio Apple zaoferuje aktywne tłumienie szumów.

Jabłkowe święto już 10 września, a wysyłka zabawek od 20 września

Według informacji Gurmana, znanego reportera technologicznego Bloomberga, prezentacja nowych produktów Apple ma odbyć się 10 września, a telefony i inne akcesoria wejdą do sprzedaży już 20 września. Oczywiście zawsze istnieje szansa na to, że termin ten będzie ostatecznie inny, gdyż wydarzenie nadal nie zostało oficjalnie potwierdzone przez Apple.

