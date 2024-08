Apple iPhone 16 Pro w tajemniczym kolorze

Wygląda na to, że na białym, szarym i czarnym nie kończą się warianty kolorystyczne tegorocznych iPhone'ów 16 Pro o 16 Pro Max. Ostatni wariant podzieli Internautów.

Dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie...

Jeśli ktoś spodziewał się energicznych kolorów obudów w serii Pro Apple'a, to był w błędzie. Do wariantów białego, czarnego i szarego dochodzi jasny brąz. To bardzo rzadki kolor obudów smartfonów, w ostatnim czasie prędzej spotkamy pomarańcze i fiolety niż brąz w elektronice użytkowej.

Ostatnim znaczącym flagowcem, który zadebiutował z brązową obudową był Huawei Mate 10 Pro z października 2017 roku. Towarzyszyły mu wtedy warianty czarny, granatowy i różowe złoto, ale brązowy postrzegany był pozytywnie, jako podkreślający dojrzały, biznesowy charakter linii.

Brązowy iPhone 16 Pro — będą rekordy sprzedaży?

Apple co roku oferuje bardzo skromne, eleganckie kolory podstawowe swoich flagowych telefonów i jeden wariant charakterystyczny dla całej serii. W przypadku iPhone'a 15 Pro był to granat, 14 Pro miał głęboki fiolet, a 13-stki Pro błękit i dołożoną później alpejską zieleń.

Oprócz nowego koloru liczyć możemy na nieco lepsze zagospodarowanie przedniego panelu telefonu, wariant Pro będzie miał 6,3-calowy ekran OLED, a Pro Max dobije do aż 6,9 cala. Oba telefony dostaną zoom optyczny oparty o tetrapryzmatyczny obiektyw, a aparat ultraszerokokątny będzie miał teraz 48 Mpix. Sercem telefonów będzie chipset Apple A18, wyprodukowany w drugiej generacji procesu technologicznego 3 nm firmy TSMC (N3E).

