Apple Watch Ultra 2 – świetny zegarek wyprawowy, ale zabija go czas pracy

Podczas dzisiejszego wydarzenia Apple Event wśród premier znalazł się Apple Watch Ultra 2, najbardziej zaawansowany zegarek z jabłuszkowym logo, skierowany przede wszystkim do użytkowników uprawiających ekstremalne sporty, a także podróżujących w niedostępne rejony świata.

Apple Watch Ultra 2 kontynuuje to, co producent zaprezentował w pierwszym modelu z tej serii, ale wprowadza szereg usprawnień. Pierwszą zobaczymy już na ekranie – wyświetlacz nowego modelu (1,92-calowy OLED LTPO) sięga jasnością aż 3000 nitów, co jest najwyższym poziomem luminancji w urządzeniach Apple. Tak wysoka jasność gwarantuje widoczność nawet w najostrzejszym słońcu.

Wraz z jaśniejszym wyświetlaczem Apple wprowadziło nową, modułową tarczę z wieloma polami – można na bieżąco prezentować na niej wszystkie wskaźniki z czujników jak wyniki aktywności, tętno, kompas, wysokość czy wschodu lub zachody słońca. Minimalna jasność to z kolei 1 nit.

Po zapadnięciu zmroku tarcza automatycznie przechodzi w tryb nocny w czerwonym kolorze, co oszczędza energię i nie razi wzroku.

Konstrukcyjnie Apple Watch Ultra 2 przypomina poprzedni model – do obsługi służy koronka na prawym boku koperty i przycisk poniżej, dający dostęp do funkcji SOS. Można też za jego pomocą aktywować sygnał alarmowy o głośności 86 dB i zasięgu do 180 metrów. Jest też pomarańczowy przycisk akcji, ulokowany na lewym boku, który można dowolnie skonfigurować, przypisując do niego różne funkcje. Koperta 49 mm wykonana jest ze stopu tytanu.

Apple Watch Ultra 2 może być używany w zakresie od -500 do 9000 metrów wysokości, sprawdzi się więc w każdych warunkach, w tym także na najwyższych szczytach górskich. Z zegarkiem można też nurkować na głębokość 40 metrów (maksymalna odporność na zanurzenie to z kolei 100 m), w czym pomagają funkcje komputera nurkowego. Watch Ultra 2 sprawdzi się też w zakresie temperatur od -20° C do 55° C.

Na lądzie sportowcy skorzystają z usprawnionych funkcji monitorujących aktywność, nowe opcje czekają zwłaszcza na rowerzystów, dzięki możliwości podłączenia przez Bluetooth zewnętrznych akcesoriów treningowych.

Apple Watch Ultra 2 wyposażony jest też w szereg czujników zdrowotnych, w tym pomiar pulsu, natlenienia krwi, EKG, temperatury ciała i analizę snu. W ich obsłudze pomaga Siri, której można zadawać bezpośrednie pytania o wyniki. Nie zabrakło funkcji wykrywania upadków i wypadków.

Apple Watch Ultra 2 integruje w sobie nowości z zegarka Apple Watch 9 – a więc przede wszystkim nowy procesor Apple S9 z ulepszonym modułem NPU, zapewniającym dwa razy większą wydajność w przeliczeniach sztucznej inteligencji. To pozwala na lepszą obsługę Siri, w tym w trybie on-line, a także obsługę zegarka za pomocą dwukrotnego stuknięcia palcami w powietrzu, co jest szczególnie przydatne w trudnych warunkach podczas aktywności – na przykład wspinania się. Taki gest pozwala na przykład odebrać rozmowę.

Apple Watch Ultra 2 wyposażony jest także w chip UBW, który pozwala szybko i precyzyjnie namierzyć zawieruszonego iPhone’a. W terenie przyda się także dwuzakresowy GPS oraz wgrane do pamięci mapy topograficzne. Zegarek wyposażony jest także moduł eSIM zapewniający łączność komórkową. Wszystkim zarządza WatchOS 10.

Akumulator w zegarku Apple Watch Ultra 2 pozwala na 36 godzin pracy w standardowym trybie i 72 godziny w trybie oszczędzania energii. W tym trybie jest też możliwy zapis aktywności przez 17 godzin.

Apple Watch Ultra 2 wyceniony został w USA na 799 USD, czyli niecałe 3500 zł. W sprzedaży od 22 września.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, wł.