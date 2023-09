Apple Watch będzie mądrzejszy. Rewolucja na nadgarstku

Apple Watch 9 to mała rewolucja. Nowy smartwatch wprowadza duże zmiany.

Podczas swojej ostatniej konferencji Apple zaprezentowało nową generację smartwatcha Apple Watch. Nawet jeśli na niego nie czekaliście, wprowadzone zmiany robią olbrzymie wrażenie.

Apple S9 - nowy procesor dla zegarków

Przede wszystkim na pokładzie pojawił się zupełnie nowy procesor: Apple S9. Posiada on ulepszony moduł NPU, gwarantujący dwukrotnie wyższą wydajność w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. I nie jest to po prostu kolejna liczba w metryczce, a coś, co ma stanowić fundament realnych usprawnień, z których skorzystają wszyscy użytkownicy.

Przede wszystkim Siri na pokładzie Apple Watch 9 będzie działała offline, przetwarzając polecenia głosowe bez konieczności połączenia z Internetem. Ma to zapewnić szybsze działanie najważniejszych funkcji oraz pozwoli uniknąć wysyłania wrażliwych danych do sieci. Jednocześnie dzięki zastosowaniu nowego modelu językowego zegarek ma dużo lepiej radzić sobie z rozpoznawaniem, co do niego mówimy.

Gesty z Vision Pro na nadgarstku

Druga ważna zmiana, którą umożliwia procesor Apple S9, to obsługa gestów. Kojarzycie zapowiedź Apple Vision Pro i interfejs obsługiwany za pomocą "uszczypnięć" w powietrzu? Wraz z Apple Watch 9 w ten sam sposób będzie można obsługiwać najważniejsze funkcje zegarka. Przykładowo, za pomocą gestu można odbierać połączenia, wyciszać alarm i przełączać się między widżetami na ekranie głównym.

Ta ostatnia funkcja zapowiada się szczególnie obiecująco i osobiście nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak spisuje się w akcji. Może się okazać, że Apple Watch 9 przyniesie do świata smartwatchy rewolucję, o którą nikt nie prosił, a którą docenimy wszyscy.

A jeśli chodzi o rzeczy bardziej przyziemne, na pewno warto wspomnieć o ulepszonym wyświetlaczu, który osiąga jasność maksymalną rzędu 2000 nitów. Niestety czas pracy na baterii nadal nie zachwyca. Około 18 godzin na jednym ładowaniu to jak na dzisiejsze standardy wynik w najlepszym razie przeciętny... i to o ile faktycznie potwierdzą go niezależne testy.

Apple Watch 9 - dostępność i cena

Apple Watch 9 dostępny będzie w cenie 399 dolarów za wersję GPS i 499 dolarów za wariant z GPS i łącznością komórkową. Przedsprzedaż zegarka rusza już dzisiaj, a dostawy rozpoczną się 20 września 2023.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple