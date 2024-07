Apple dokonał przełomu. Efekt zobaczymy w nowych urządzeniach?

Apple miał dokonać przełomu. Chodzi o rozwiązanie, które miałoby trafić do sprzętów z nadgryzionym jabłkiem, ale nie wiadomo, czy zobaczymy je już przy okazji premiery najnowszej generacji.

Inteligentne zegarki w ostatnim czasie zyskały mnóstwo dodatkowych funkcji, związanych ze zdrowiem. To między innymi możliwość robienia EKG. Chociaż nie można tego porównywać do profesjonalnego badania w szpitalu lub przychodzi, to często może okazać się na wagę życia. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie pomiaru cukru we krwi i Apple właśnie miał dokonać w tej kwestii przełomu.

Apple Watch z pomiarem cukru we krwi?

Możliwość mierzenia cukru we krwi za pomocą smartfona i bez konieczności nakłuwania palca, to coś, nad czym pracuje wielu producentów. To kolejna, ważna funkcja, która ma się pojawić w tzw. inteligentnych zegarkach. Najnowsze plotki sugerują, że firma z Cupertino dokonała w tym temacie sporego przełomu, który znacząco przybliżył wprowadzenie pomiaru krwi w zegarkach z serii Apple Watch.

Prace nad nieinwazyjnym pomiarem cukru we krwi mają trwać już od przynajmniej 10 lat. Prowadzą je wszystkie największe firmy technologiczne, w tym Apple oraz Samsung. Koreańczykom ma szczególnie mocno zależeć nad wyprzedzeniem Amerykanów. Nie wiadomo, czy im się to uda, skoro w Cupertino doszło podobno do sporego przełomu.

Pomimo tego nadal nie wiemy, czy taka funkcja pojawi się w najnowszych zegarkach. Co innego przełom, bo nie wiemy, co pod tym określeniem konkretnie się kryje, a co innego wprowadzenie pomiaru cukru do zegarków. Nadal może nas od tego dzielić kilka lat, ale może właśnie mocno zbliżyliśmy się do tego momentu.

