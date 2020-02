Szykuje się nowa cena za Spotify w pakiecie rodzinnym. Będzie drożej

Wiele wskazuje na to, że musimy przygotować się na podwyżki cen Spotify Premium w pakiecie rodzinnym. Jak informują nas czytelnicy (serdecznie dziękujemy za sygnał Panu Ludwikowi!), niektórzy użytkownicy (najpewniej ci, którzy korzystają z pakietu rodzinnego) otrzymują do wypełnienia ankiety na temat cen planów abonamentowych.

Według najnowszych planów Spotify w naszym kraju, pakiet rodzinny miałby kosztować 33,99 lub 31,99 w zależności od preferencji użytkowników w naszym kraju. Właściciel usługi streamingowej wybrał pewną część użytkowników w Polsce, która dostarczy mu informacji na temat najrozsądniejszej formy podwyżki - tak, aby nie zniechęcić obecnie płacących i nie skłonić ich do przejścia do coraz silniejszej konkurencji.

Ile obecnie kosztuje Spotify w Polsce?

Obecnie, za pakiet rodzinny usługi Spotify należy zapłacić 29,99 miesięcznie. Pakiet rodzinny obejmuje 6 różnych kont, przy czym usługodawca zastrzega, że wszystkie osoby, które uczestniczą w pakiecie Premium od Spotify powinny mieszkać pod jednym adresem. W ramach takiego rozwiązania, użytkownicy mogą bez limitów słuchać muzyki, korzystać z playlist, rekomendacji oraz podcastów. Społecznościowy wymiar oferty jest czasami nadużywany, np. w formie zapraszania do pakietu rodzinnego znajomych - jednak nie wydaje się, by Spotify miało z tym szczególnie duży problem. Pojawiały się pewne metody ewaluacji poprawnego wykorzystania oferty, jednak nigdy do tego stopnia, by kogokolwiek karać za naruszenie zasad programu.

