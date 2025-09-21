Wiadomości

BLIK za wywóz śmieci. Rewolucja w samorządach

Opłaty za podstawowe działania dla organów samorządowych będą wkrótce znacznie uproszczone. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:02
2
Przyszły rok będzie znacznym ułatwieniem jeśli chodzi o opłaty, które musimy spłacać podmiotom publicznym, w tym samorządom. A to dlatego, że dostaną one możliwość przyjmowania pieniędzy za pomocą ePłatności, w tym BLIK-a. Tym samym podatki za nieruchomości, czy opłaty za płacenie śmieci będziemy mogli zapłacić w ten właśnie sposób. Oczywiście pod warunkiem, że nasza gmina da nam taką możliwość.

BLIK-em za wywóz śmieci

Warto tu dodać, że korzystanie z ePłatności ma być całkowicie darmowe, czyli bez jakiejkolwiek prowizji. Dodatkowo ma ono być całkowicie dobrowolne. Samorządy nie będą więc miały możliwości wymuszenia ich na nas, co jest kluczowe dla osób wycofanych cyfrowo, ale też nie będą musiały ich wprowadzić wraz z początkiem przyszłego roku. Co więcej, rząd chce, żeby w tym celu wykorzystywano istniejące już narzędzia, jak na przykład mObywatel. 

Dodatkowo w larach 2026-2028 samorządy, którym podlega powyżej 10 tysięcy mieszkańców, będą mogły liczyć na dofinansowanie, które będą przeznaczone na wprowadzenie ePłatności na swoich terenach. Wedle założeń rządu do 2035 roku te mają być standardem we wszystkich gminach w Polsce. 

telepolis
BLIK mObywatel samorządy ePłatności
Zródła zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: Gazeta Prawna