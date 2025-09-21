BLIK za wywóz śmieci. Rewolucja w samorządach

Przyszły rok będzie znacznym ułatwieniem jeśli chodzi o opłaty, które musimy spłacać podmiotom publicznym, w tym samorządom. A to dlatego, że dostaną one możliwość przyjmowania pieniędzy za pomocą ePłatności, w tym BLIK-a. Tym samym podatki za nieruchomości, czy opłaty za płacenie śmieci będziemy mogli zapłacić w ten właśnie sposób. Oczywiście pod warunkiem, że nasza gmina da nam taką możliwość.

Dalsza część tekstu pod wideo

BLIK-em za wywóz śmieci

Warto tu dodać, że korzystanie z ePłatności ma być całkowicie darmowe, czyli bez jakiejkolwiek prowizji. Dodatkowo ma ono być całkowicie dobrowolne. Samorządy nie będą więc miały możliwości wymuszenia ich na nas, co jest kluczowe dla osób wycofanych cyfrowo, ale też nie będą musiały ich wprowadzić wraz z początkiem przyszłego roku. Co więcej, rząd chce, żeby w tym celu wykorzystywano istniejące już narzędzia, jak na przykład mObywatel.