Google Play. Masz Androida? Uważaj, 151 szkodliwych aplikacji

Szkodliwe aplikacje w Sklepie Play zanotowały łącznie ponad 10,5 mln pobrań, narażając na niespodziewane koszty niezliczoną rzeszę ludzi, w tym Polaków.

Parafrazując pewną polityk, taki mamy klimat i szkodliwe aplikacje w Sklepie Play nikogo dziwić nie powinny. Badacze z Avasta zwracają jednakowoż uwagę, że niniejszym mowa o kampanii zakrojonej na spektakularnie wręcz szeroką skalę.

UltimaSMS, jak ochrzczono atak, to przykład scamu na premium SMS, przez co należy rozumieć nakłonienie nieświadomego użytkownika do subskrybowania usługi płatnych wiadomości.

Jak wynika z analizy, kampania wystartowała w maju 2021 roku, by rozlać się głównie po krajach Bliskiego Wschodu, ale też Stanach Zjednoczonych i Polsce właśnie. Nie wiadomo, ile osób padło jej ofiarą, ale zdaniem badaczy szkodliwy software znalazł się na co najmniej 10,5 mln smartfonów.

Aplikacje, z wierzchu pełniące rozmaite funkcje użytkowe i rozrywkowe, po krótkim czasie od instalacji prosiły o wyrażenie enigmatycznej zgody marketingowej. W praktyce inicjowały wówczas płatną subskrypcję w cenie sięgającej nawet 40 dol. (ok. 158,5 zł).

Łącznie wykryto i wskazano dokładnie 151 takich pozycji, z czego 82, co podkreślają eksperci, cały czas pozostają dostępne. Listę najpopularniejszych publikujemy powyżej.

Jeśli przypadkiem korzystasz z którejkolwiek z nich – nie zastanawiaj się i od razu szkodnika wywal. Koniecznie sprawdź też wykaz aktywnych usług premium. Operator raczej nie zwróci Ci środków utraconych, bo nie ma takiej podstawy, ale przynajmniej możesz się zabezpieczyć na przyszłość.

