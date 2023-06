Nieznany numer +33680113942 dręczy Polaków. Wyjaśniamy

Tak, to znowu oszustwo, choć na swój sposób oryginalne. Fałszywy telemarketer bowiem, zależnie od sytuacji, potrafi podawać się za dwie zupełnie różne firmy.

Oszustwa telefoniczne są różne, ale zazwyczaj łączy je jedno. Kiedy dana grupa wypracuje już określoną metodę, to dość konsekwentnie się jej trzyma, o czym najlepiej świadczy historia poszczególnych numerów, wykorzystywanych przez naciągaczy.

Niniejszy przypadek jest jednak szczególny, gdyż fałszywy telemarketer, zależnie od sytuacji, potrafi wczuwać się w co najmniej dwie różne firmy. W dodatku działające w zupełnie innych sektorach rynku. Jedną jest DHL, a drugą – Netflix.

680113942 – kto dzwoni?

Jak wynika z doniesień czytelników, ostatnio wzmożoną aktywność prezentuje numer +33680113942. Zauważmy, kierunkowy świadczy o jego francuskim pochodzeniu, choć może być to tylko formą zmyłki. Co jednak najciekawsze, to fakt, że wedle raportów dokładnie ten sam numer wykorzystywany jest do podszywania się zarówno pod DHL, jak i Netflix.

Co do zasady obydwa przekręty są bardzo podobne. Niezależnie od tego, czy pretekstem jest opłata celna czy zaległa opłata za subskrypcję, zawsze chodzi o zainicjowanie kliknięcia w przesłany link. Słowem, nic nowego.

Nietypowe jest to, że w myśl doniesień naciągacze nie tylko wysyłają SMS-y, ale dla ich uwiarygodnienia potrafią ponoć też zadzwonić. Co ciekawe, rozmówca ma charakteryzować się całkiem niezłą polszczyzną i przedstawiać dość wiarygodne scenariusze, nie wykluczając swojej pomyłki.

W każdym razie oszustwo „na kuriera” to już temat doskonale znany, a Netflix, o czym należy wiedzieć, nigdy nie wydzwania do subskrybentów. Tak więc natręta można bezpiecznie zbagatelizować, a już na pewno nie należy dać się wciągnąć w żadne opłaty.

Było wielokrotnie, ale przypominać trzeba

Siłą rzeczy to nie pierwszy przypadek, w którym naciągacze wykorzystują wizerunek DHL czy Netflix. W samym tylko 2023 roku przed tego rodzaju kampaniami wielokrotnie ostrzegali eksperci z m.in. CSIRT KNF oraz CERT Polska. Niestety aktywność przestępców dobitnie wykazuje, że przynajmniej część osób wciąż daje się złapać.

Powyższy numer śmiało można blokować. A jeśli masz podejrzenie, że padłeś/aś ofiarą fałszywej bramki płatności, najlepiej jak najszybciej skontaktuj się z infolinią swojego banku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: freestocks / Unsplash