YouTube szykuje coś nowego dla miłośników muzyki

YouTube szykuje nowość dla użytkowników, którzy lubią za pośrednictwem serwisu słuchać muzyki. Ta dopasuje się do ich indywidualnych preferencji.

Serwisy streamingowe zazwyczaj mają algorytmy, które potrafią dopasować proponowane treści do tego, co już wcześniej oglądaliśmy i polubiliśmy. Jednak YouTube chce iść o krok dalej. Trwają testy nowej funkcji, która ma jeszcze precyzyjnej odtwarzać muzykę, na którą w danym momencie mamy ochotę.

Nowość w YouTube Music

U niektórych użytkowników YouTube Music pojawiła się ciekawa opcja. Na ekranie głównym czy to aplikacji, czy też webowej wersji serwisu wyświetla im się dodatkowe okno, w którym mogą wpisać, co aktualnie mają ochotę posłuchać. Mechanizm wykorzystuje sztuczną inteligencję, która ma dokładnie dopasować muzykę do naszych preferencji.

Nowość będzie, na podstawie wpisanych lub wypowiedzianych promptów, tworzyć dla nas stacje radiowe. Te będą miały taką nazwę, jak podany prompt. Dodatkowo pojawi się pod nimi bardziej szczegółowy opis z zawartością danej stacji.

Nowość jest na razie testowana. Z doniesień wynika, że pojawiła się u niewielkiej grupy odbiorców. Nie wiemy, jak AI radzi sobie z językiem polskim, ale jeśli wykorzystywane jest tutaj Gemini, to mechanizm nie powinien mieć z nim żadnych problemów. Jeśli testy wypadną pomyślnie, to prawdopodobnie wkrótce funkcja stanie się dostępna dla wszystkich.

