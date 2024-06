Radio Yanosik kończy rok. Są nagrody do wygrania

Yanosik rok temu uruchomił swoją stację radiową, powstałą z myślą o kierowcach, ale nie tylko. Można jej słuchać w dowolnym miejscu na świecie, co – według danych radia – robi już ponad 8% populacji Polski.

Radio Yanosik, popularna stacja dla kierowców, świętuje rok działalności z imponującą liczbą 3,04 miliona unikatowych słuchaczy, co stanowi ponad 8% populacji Polski. Stacja, dostępna globalnie, zyskała popularność dzięki interaktywnym funkcjom, umożliwiającym słuchaczom ostrzeganie o sytuacjach drogowych i udział w dyskusjach.

Przez rok czas słuchania stale się wydłużał, osiągając ponad 1 godzinę dziennie obecnie. Od startu yanosikowego radia, słuchano go już przez 5,5 miliona godzin. Słuchacza są ze stacją cały dzień, a tak zwany "prime time" rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano i trwa aż do 20:00.

Słuchacze Radia Yanosik mogą wysyłać wiadomości tekstowe do stacji, a od jakiegoś czasu również wiadomości głosowe. Zespół Radia Yanosik podaje, że dziennie otrzymuje kilkaset wiadomości, dla przykładu we wtorek, 18 czerwca 2024 roku, było ich 416.

Ogromnym elementem zaskoczenia dla całego zespołu Radia Yanosik, jest twórczość naszych słuchaczy, którzy wysyłają nam piosenki i teksty, właśnie na temat Radia Yanosik. A już niewiarygodną niespodzianką dla nas wszystkich, było spontaniczne powstanie fanpage "Słucham Radia Yanosik", który prężnie działa od kilku miesięcy. To tylko podkreśla fakt, że w społeczności Yanosik tkwi ogromna siła. Osobiście, uważam, że jest to naszym wyróżnikiem. Niepowtarzalny i nigdzie nie spotykany, jest taki bezpośredni kontakt ze słuchaczami, którzy w aplikacji piszą i nagrywają się, właśnie dla nas. To kontakt, który trochę przypomina mi o CB-radio, ale ma bardziej zaawansowaną formę i jest dynamicznie wspierany przez naszą redakcję.