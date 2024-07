X stworzył nowe narzędzie. W końcu zrobił coś naprawdę użytecznego

Nie lubisz zalewu niechcianych linków pod swoim postem? X wychodzi na przeciw tym, co lubią porządek na wallu i z myślą o nich szykuje nowe narzędzie.

X z bardzo przydatnym narzędziem

Platforma X opracowuje nowe narzędzie, które umożliwi użytkownikom blokowanie linków w odpowiedziach, co pomoże znacząco w redukowaniu niechcianego spamu. Testy takiego narzędzia już zostały zauważone w sieci. Jako pierwszy odkrył je Nimy Owji, niezależny badacz aplikacji X, który już wcześniej odkrywał niezapowiedziane funkcje.

X pracuje nad możliwością wyłączenia linków w odpowiedziach na posty.

- napisał w sieci Nimy Owji.

Funkcja prosta i praktyczna

Funkcja nie będzie jakaś skomplikowana. Będzie to bardzo proste pole wyboru do zaznaczenia, aby wyłączyć linki w odpowiedziach. Może być to bardzo pomocne, jeśli chodzi o zatrzymanie kont, które spamują niechcianymi linkami naszego wall'a. Zastopuje to też wszelkie linki promujące wątpliwej jakości produkty oraz te, chcące wprowadzić nas celowo w błąd. Takie narzędzie z pewnością się przyda.

Christopher Stanley, dyrektor ds. inżynierii bezpieczeństwa w firmie X, potwierdził że taka funkcja będzie i że jego zespół stworzył to dedykowane narzędzie.

Nie została podana jeszcze data pełnego wdrożenia, ale testy ruszyły.

