Google wykastrował SMS-y. Znika znana funkcja

W 2022 roku Google wprowadził do swojej aplikacji wiadomości przydatną funkcję — możliwość oglądania filmów na YouTube bez konieczności wychodzenia z aplikacji. Teraz firma po cichu ją usuwa.

Wiadomości SMS i RCS bez przydatnej funkcji

Google Messages to domyślna aplikacja do wiadomości na większości smartfonów z Androidem. W ostatnich aktualizacjach aplikacja otrzymała kilka poprawek, takich jak możliwość ukrycia przełącznika Gemini czy poprawienie pozycji podpisów pod obrazami. Jak się okazuje, zmiany są też na gorsze.

W kodzie pliku APK wykryto, że Google po cichu usunął z aplikacji wsparcie dla filmów YouTube w trybie picture-in-picture (PiP). Gdy ktoś do nas przesłał link z interesującym filmem, od 2022 roku możliwe było uruchomienie go w pływającym okienku, bez konieczności wychodzenia z aplikacji wiadomości. Teraz oglądanie filmów będzie możliwe dopiero po uruchomieniu aplikacji YouTube.



Wygodne odtwarzanie YouTube'a w aplikacji SMS było możliwe od 2022 roku

Google nie komentuje, ale może chodzić o wpływy z reklam

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, z reguły chodzi o pieniądze. Całkiem możliwe, że decyzja Google'a była podyktowana lepszą ekspozycją reklam w aplikacji mobilnej YouTube'a niż w maleńkim okienku w aplikacji wiadomości.

Przyczyna może być też zgoła inna, jak raportował ostatnio Android Police, programiści odpowiedzialni za mobilną wersję aplikacji YouTube pracują właśnie nad nowym miniplayerem. Nie będzie on już przyklejony do dołu ekranu, tylko będziemy mogli go swobodnie przesuwać i zmieniać rozmiar okienka.

Google nie skomentował jak dotąd oficjalnie powodu rezygnacji z miniodtwarzacza YouTube'a w aplikacji wiadomości.

