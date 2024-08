Kto by pomyślał. Instagram jednak nie będzie zablokowany

Raptem nieco ponad tydzień Instagram pozostawał zablokowany w Turcji, gdzie rząd wydał taki nakaz 2 sierpnia. Minister Abdulkadir Uraloglu informuje, że udało się osiągnąć porozumienie i serwis wraca do żywych.

Turcja zablokowała Instagram na terenie swojego kraju dokładnie 2 sierpnia. Stało się to po tym, jak odpowiedzialny za komunikację Fahrettin Altun oskarżył platformę o stosowanie cenzury. Konkretniej poszło o usuwanie postów z kondolencjami po śmierci Ismaila Haniyeha, jednego z liderów Hamasu.

Oczywiście tureckie władze nie powiedziały tego wprost. Oficjalnie zarzucono, że zasady Instagrama są sprzeczne z lokalną polityką informacyjną dotyczącą przestępstw kryminalnych.

W każdym razie teraz wszystko to należy już do przeszłości, gdyż, jak informuje minister transportu Abdulkadir Uraloglu, spór udało się wyjaśnić. Z dniem 10 sierpnia godzina 21.30 (GMT +3) ogólnokrajową blokadę Instagrama zaczęto stopniowo zdejmować. Polityk dodaje, że docelowo serwis powróci u każdego, a blokada przechodzi do historii.

W tej chwili nie jest jasne, co dokładnie wywalczyli dla siebie Turcy. Należy jednak domniemywać, że znacząco poluzowano u nich filtrowanie treści, bowiem to właśnie od początku stanowiło genezę całej przepychanki.

