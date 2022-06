Stało się: Telegram od teraz z płatną subskrypcją

Telegram wprowadza płatną subskrypcję. Jej posiadacze uzyskają dostęp do nowych funkcji.

Jeszcze do niedawna niszowy, dziś Telegram doświadcza prawdziwej eksplozji popularności. Komunikator z miesiąca na miesiąc zyskuje nowych użytkowników, a jego deveoperzy nie spoczywają na laurach i równolegle wzbogacają go o nowe funkcje.

Telegram Premium - startuje płatna wersja usługi

Nie powinno w związku z tym dziwić, że twórcy aplikacji postanowili przekuć swój sukces na pieniądze i uruchomili płatną wersję usługi pod nazwą Telegram Premium.

Subskrypcja została wyceniona na 4,99 dolarów miesięcznie i zapewnia dostęp do zestawu funkcji niedostępnych w podstawowej wersji aplikacji. Przede zwiększa część limitów, z którymi muszą się liczyć darmowi użytkownicy. Subskrybenci mogą m.in. przesyłać pliki o rozmiarze do 4 GB (zamiast 2 GB), subskrybować nawet 1000 kanałów (zamiast 500) oraz utworzyć do 20 katalogów z konwersacjami. W przyszłości zyskają także dostęp m.in. do funkcji konwertowania wiadomości głosowych na tekst oraz ekskluzywnych zestawów naklejek.

Jak łatwo zauważyć, dodatkowe funkcje w wariancie Premium skrojone zostały pod kątem potrzeb najbardziej aktywnych użytkowników Telegrama. Jeśli do tej pory korzystaliście z aplikacji i niczego Wam w niej nie brakowało, to mam dobrą wiadomość - tutaj nic się nie zmienia. Użytkownicy bez subskrypcji nadal będą mieli dostęp do pełnej dotychczasowej funkcjonalności komunikatora bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Aktualnie Telegram Premium dostępny jest wyłącznie dla wybranych użytkowników. Z czasem jego dostępność będzie rozszerzana o kolejne regiony.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

