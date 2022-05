Telegram będzie płatny. Nie zawsze, ale jednak

Telegram to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Od zawsze było to rozwiązanie w pełni darmowe. To ma się wkrótce zmienić. Telegram chce wprowadzić wersję Premium swojej aplikacji.

Do takich informacji dotarł Alessandro Paluzzi, który zajmuje się inżynierią wsteczną oprogramowania. Wygląda na to, że Telegram Premium pozwoli między innymi na korzystanie z naklejek premium oraz dodatkowych reakcji na wiadomości. Szczegóły nie są na ten moment znane.

#Telegram is working on a subscription plan called "Telegram Premium" 👀



ℹ️ With "Telegram Premium" you can unlock premium stickers, additional reactions and more. pic.twitter.com/8X9YL89p3B