Naklejki wideo, reakcje i bezpieczeństwo? Telegram ma wszystko

Naklejki fenomenalnie wyrażają nasz nastrój w rozmowach na komunikatorze. Telegram jest tu liderem, a w nowej wersji wprowadzone zostaną nowe możliwości tworzenia naklejek animowanych i reagowania na wypowiedzi innych. To wszystko łączy się z wysokim poziomem bezpieczeństwa i wygodą komunikatora.

Telegram rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich miesiącach. Najnowsza wersja, oznaczona 8.5, trafiła już do App Store i Google Play. Sporo zmieniło się „pod maską” komunikatora, wprowadzone zostały nowe API i poprawki błędów. Możemy liczyć na lepszą jakość połączeń głosowych, jest widok błyskawiczny stron i kilka nowych animacji. Najbardziej widoczne zmiany zaszły jednak w komunikacji wizualnej, która towarzyszy naszym wiadomościom tekstowym.

Naklejki wideo i nowe reakcje

Naklejki to jedna z mocnych stron komunikatora Telegram. Są doskonale zoptymalizowane (mniej niż 30 kB na naklejkę) dzięki wykorzystaniu grafiki wektorowej. To ma też minusy – tworzenie ich jest pracochłonne i nie zawsze łatwe, więc większość użytkowników Telegrama właściwie nie ma możliwości dodać własnych naklejek. A raczej nie miało, bo wersja 8.5 wprowadza obsługę naklejek tworzonych na podstawie filmów. Jeśli tylko potrafisz obsłużyć prosty program do edycji wideo (choćby ten do nagrywania filmów telefonem, gdzie można przyciąć klip i dodać efekt), możesz tworzyć własne naklejki.

Pakiety naklejek można publikować za pomocą bota @Stickers. Programiści zaś mogą korzystać z API do importowania naklejek, by budować bardziej zaawansowane aplikacje do tworzenia i importu z innych aplikacji. Jeśli więc zawsze marzyłeś o własnym zestawie naklejek w Telegramie, wiesz, co robić.

Dla mnie bardziej przydatna jest druga nowość, czyli ulepszony system reakcji na wiadomości, podobny do tego, jaki wprowadził Facebook Messenger (na iOS iMessage). Reakcje zostały wprowadzone w poprzdniej aktualizacji Telegrama, ale w wersji 8.5 zyskują pazur… i 5 nowych wariantów: 🥰🤯🤔🤬👏. Jeśli chcesz podkreślić wagę reakcji, przytrzymaj odpowiednie emoji dłużej. Te emoji wysłane samodzielnie również będą interaktywne w rozmowach 1 na 1. Jeśli rozmówca przytrzyma emoji, pokazana zostanie odpowiednia animacja.

Na koniec nowość bardziej praktyczna: nowa nawigacja po czatach. Będzie wymagała trochę przyzwyczajenia się, ale na razie wydaje się praktyczna, jeśli przemieszczasz się między aktywnymi rozmowami z nieprzeczytanymi wiadomościami. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „wróć”, pojawi się menu podręczne, które umożliwi przejście do wybranego czatu z listy ostatnio odwiedzanych. Otwieranie czatów z linków czy nazw użytkowników spowoduje dodanie ich do tej podręcznej listy.

