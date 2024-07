Samsung SmartThings już za chwilę z obsługą Matter 1.2

Samsung uzyskał certyfikację dla SDK Matter 1.2, dzięki czemu klienci zyskują większy wybór, w jakiej aplikacji i na jakiej platformie chcą zarządzać inteligentnym sprzętem domowym.

Duża zmiana w Samsung SmartThings

Standard Matter 1.2, zaprezentowany pod koniec 2023 roku, rozszerza podstawowe możliwości kontroli urządzeń spoza danego ekosystemu. Za jego sprawą zyskujemy dostęp do zaawansowanego sterowania domowym sprzętem, niezależnie od tego, czy jest on wpięty do Google Home, czy np. do Apple HomeKit. Teraz możliwości te zostaną rozszerzone do urządzeń sterowanych za pomocą samsungowego SmartThings.

Pierwotne wersje standardu Matter dawały jedynie kontrolę prostych sprzętów, takich jak np. żarówki i przekazywanie im stanów włączenia i wyłączenia. Za sprawą Matter 1.2 dostajemy zarówno bogatsze zestawy komend, jak i znacznie większy zakres sprzętów. Doszły między innymi różnego rodzaju czujniki, odkurzacze automatyczne, oczyszczacze powietrza, lodówki, pralki czy zmywarki. Słowem, praktycznie wszystko co może nas otaczać z kategorii sprzętów smart.

To duża wygoda dla posiadaczy sprzętów marki Samsung

Korzyści płynące z pojawienia się obsługi Matter 1.2 na platformie SmartThings Samsunga są podwójne. Zarówno użytkownicy platformy Samsunga dostają dostęp do sterowania sprzętem skonfigurowanym pod inne platformy, jak i osoby stawiające na alternatywne rozwiązania zyskują dostęp do kompletu funkcji smart ogromnego portfolio produktów Samsunga. Nie trzeba więc już kilku aplikacji, wystarczy jedna, ulubiona platforma do obsługi Smart Home, by mieć wszystko pod kontrolą.

Wraz z aktualizacją SmartThings przyszły też inne zmiany w aplikacji. Zmienił się interfejs użytkownika na zawierający większe karty, a do tego można definiować nowe strony główne zawierające jedyne wybrane przez nas urządzenia. Dodatkowo możliwe jest udostępnianie ustalonych w aplikacji rutyn innym domownikom.

Nie znamy jeszcze terminu wdrożenia nowej wersji aplikacji. Prawdopodobnie dogodną okazją będzie nadchodząca premiera Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, planowana na 10 lipca. Nowe funkcje nie będą jednak ograniczone jedynie do najnowszych urządzeń producenta.

