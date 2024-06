Płacą za YouTube i nadal oglądają reklamy

Płacisz Google'owi za usługę na jego zasadach. Za twoje pieniądze ma nie być reklam i co? Nadal są. Narasta frustracja wśród użytkowników YouTube Premium korzystających z telefonów z Androidem.

YouTube Premium — jedyna legalna metoda na oglądanie YouTube bez reklam

Google wprowadzając YouTube Premium przyniósł użytkownikom dwie rzeczy — YouTube'a bez reklam i wygodną aplikację muzyczną YouTube Music. Miał być też szeroki dostęp do super-produkcji, ale cichaczem firma wycofała się ze swoich planów i jednak subskrybenci platformy nie nastawiają się na nie, podając swój numer karty kredytowej.

Co z tego, że płacisz — i tak pokażemy ci reklamy

Całe te blokady reklam działają świetnie. Czy to w telefonie, czy w przeglądarce, czy wreszcie na telewizorze po reklamach nie ma śladu — wystarczy być zalogowanym do konta Google, które ma wykupioną subskrypcję. Jest jednak jeden, bardzo bolesny i kompromitujący dla Google'a wyjątek.

Jak się okazuje, użytkownicy zalogowani do swojego konta Google w dalszym ciągu są skazani na reklamy, jeśli do treści wideo dotrą inną, również google'ową ścieżką. Wystarczy bowiem uruchomić Wiadomości Google lub przejść do lewego panelu pulpitu z wiadomościami, by całe to dobrodziejstwo, za które płacimy, przestało działać.

Google Discover ma własny mini-odtwarzacz, który nic nie robi sobie z opłaty wnoszonej przez użytkownika. Reklamy są nadal uparcie wyświetlane. Gdy więc przeglądasz najnowsze wiadomości podczas podróży pociągiem czy autobusem i w sugestiach pojawi się interesujący dla ciebie filmy to trudno — twój drogocenny czas będzie zmarnowany na oglądanie reklam.

Google miał już podobne kaprysy na telewizorach z Androidem, ale uporał się z nimi. Nie sądzę jednak, by obecna sytuacja w aplikacji Google'a miała jednak inne podstawy niż zwyczajna łapczywość. Za darmowe treści w sieci płaci się na wiele sposobów — u Google'a nawet dwa razy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Police, oprac. wł