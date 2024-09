Pieniądze znikają Ci z konta? Ta aplikacja pomoże je wytropić

Aplikacja, o której mowa, to PanParagon. Wystarczy trochę dyscypliny i zdjęcia paragonów, a już nigdy nie będziesz zastanawiać się, gdzie się podziała Twoja wypłata.

Aplikacja PanParagon to świetny, polski produkt, który pomoże w kontrolowaniu wydatków i uporządkuje domowy budżet. Możesz w niej przechowywać swoje paragony, a apka automatycznie odczyta ich zawartość i podsumuje wydatki. Twórcy aplikacji wprowadzili ważną nowość, dzięki której śledzenie zakupów będzie jeszcze łatwiejsze.

Każda pozycja ma swoją kategorię

Dotychczas można było dzielić paragony na kategorie, ale to za mało. W wielu sklepach można kupić jednocześnie towary z różnych kategorii (jedzenie, odzież, chemię itp.). PanParagon wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników. W nowej wersji można przypisywać kategorie nie do paragonów, ale do pojedynczych towarów na nich.

Przy tym nie musisz ręcznie przypisywać kategorii do każdego zakupu na długim paragonie z hipermarketu. Aplikacja zrobi to automatycznie za Ciebie. Oczywiście, jeśli uznasz to za stosowne, możesz wprowadzić poprawki ręcznie. W płatnej wersji aplikacji możesz dodatkowo tworzyć własne kategorie wydatków.

Tak podzielone produkty zapewnią lepszy obraz budżetu. Jeśli chcesz wiedzieć, na co wydajesz najwięcej, możesz to sprawdzić w sekcji poświęconej statystykom. Oczywiście można tu wybrać okres, z którego zebrane zostaną dane.

Ponadto PanParagon zyskał nową szatę graficzną. Powinien być dzięki temu łatwiejszy w obsłudze.

Aktualizacja została wprowadzona na Androida i iOS. Ponadto warto wiedzieć, że w apce Pan Paragon można przeglądać gazetki promocyjne wielu sieci sklepów i robić listy zakupów. Dzięki temu aplikacja przyda się na każdym etapie zakupów. W wersji premium można ponadto zapisać listę wydatków w formacie CSV lub jako plik Excela.

Źródło zdjęć: Wojciech Wrzesien / Shutterstock

Źródło tekstu: Pan Paragon, własne