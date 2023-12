Meta usunie użyteczną funkcję. Łączyła Instagram z Messengerem

W 2020 roku społecznościowa firma Marka Zuckerberga umożliwiła komunikację między użytkownikami Instagrama oraz Messengera. Teraz Meta zamierza wyłączyć tę użyteczną funkcję.

Meta opublikowała zaskakujące ogłoszenie, z którego wynika, że wprowadzona raptem 3 lata temu możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami Messengera oraz Instagrama zostanie wyłączona. Wygląda na to, że już od połowy grudnia 2023 roku na Instagramie nie będzie można rozmawiać z posiadaczami kont na Facebooku. Dokładna data nie została podana.

Na tym się jednak nie skończy. Użytkownicy kont na Facebooku nie będą już mogli wyświetlać statusu aktywności użytkowników Instagrama ani tego, czy widzieli oni wysłaną do nich wiadomość. Ponadto, wszelkie istniejące czaty użytkowników Instagrama z posiadaczami kont na Facebooku nie zostaną przeniesione do skrzynki odbiorczej na Facebooku czy Messengerze.

Firma Meta poinformowała, że wszystkie istniejące czaty na Instagramie, które ktoś prowadził za pomocą kont na Facebooku, staną się tylko do odczytu. W rezultacie osoby posiadające konta na Instagramie nie będą już mogły wysyłać nowych wiadomości na tych czatach.

Funkcja umożliwiająca prowadzenie czatów między użytkownikami Instagrama oraz Messengera została ujawniona w 2019 roku, natomiast oficjalne ogłoszenie jej wprowadzenia nastąpiło we wrześniu 2020 roku. Meta nie ujawniła, dlaczego zamierza zlikwidować to rozwiązanie. W mediach pojawiła się sugestia, że może to mieć związek z regulacjami w Unii Europejskiej.

