Masz takiego Samsunga? Szykuj się na nowość, o której wszyscy mówią

Już 22 sierpnia rusza aktualizacja systemów w telefonach Samsung Galaxy A35, A54 oraz tabletach Tab S9 FE i Tab S9 FE+. Przynosi ona kluczową nowość, jaką bryluje teraz Samsung.

Od początku roku Samsung opiera marketing swoich nowych produktów na możliwościach, jakie przynosi uczenie maszynowe, nazywane w dużym uproszczeniu sztuczną inteligencją. Po aktualizacji dla flagowych modeli z ostatnich lat i zaprezentowaniu kolejnych funkcji AI w smartfonach Samsung Galaxy Z Flip6 i Z Fold6, przyszła wreszcie pora na posiadaczy tańszych telefonów.

Kultowy Galaxy A54 i tani Galaxy A35 też dostaną funkcje AI

Circle to Search, czyli funkcja wyszukiwania treści w sieci po zakreśleniu koła na ekranie telefonu stała się jedną z ulubionych u posiadaczy smarfonów Galaxy S24, teraz przyszła kolej na tańsze modele. Już 22 sierpnia funkcja ta trafi wraz z aktualizacją oprogramowania go Galaxy A54 i Galaxy A35.

Circle to Search to nowy sposób wyszukiwania prawie wszystkiego za pomocą prostego gestu — bez konieczności zmiany aplikacji. Po włączeniu funkcji Circle to Search, użytkownicy mogą po prostu zakreślić, zaznaczyć lub dotknąć dowolne miejsce na ekranie, aby wybrać tekst, obraz lub wideo, które chcą wyszukać.

Te aktualizacje otwierają nowe możliwości dla serii Galaxy A i Galaxy Tab S9 FE oraz wzmacniają nasze zobowiązanie do dostarczania najnowocześniejszych technologii większej liczbie użytkowników Galaxy. Jesteśmy oddani wprowadzeniu technologii AI najwyższej klasy do szerszej grupy odbiorców, dając użytkownikom możliwość bardziej efektywnej pracy, swobodniejszej twórczości oraz bogatszych, bardziej spersonalizowanych interakcji z ich urządzeniami.

- powiedział TM Roh, prezes i szef działu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

Samsung liczy na szeroką dostępność swoich rozwiązań AI w szerokim portfolio produktów. Wyprzedza tym sposobem znacznie firmę Apple, która nie dostosowała jeszcze swoich narzędzi AI do regulacji wielu rynków, w tym do ograniczeń, jakie narzuca big techom Unia Europejska.

Circle to Search nie jest autorską usługą Samsunga, firma udostępnia ją we współpracy z firmą Google. Co jednak trzeba oddać Koreańczykom, została ona perfekcyjnie zintegrowana z nakładką systemową One UI.

