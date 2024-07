Mapy Google. Pokaż tę funkcję babci, będzie ci wdzięczna

Mapy Google otrzymały kolejną już nową funkcję. Tym razem chodzi o rozwiązanie dedykowane osobom niepełnosprawnym, ale nie tylko.

Jak zapewne doskonale wiecie, w dużych miastach Mapy Google pozwalają na wyznaczanie tras z uwzględnieniem transportu publicznego. Działa to tak, że można sprawdzić, które wybrać linie, by dojechać z punktu do punktu. Ale również ustalić preferowane warunki, by na przykład skrócić do minimum spacer, albo ograniczyć liczbę przesiadek.

Tymczasem wśród tych ostatnich pojawia się nowa opcja, a mianowicie dostępność dla niepełnosprawnych. Chodzi o to, że Mapy Google dodatkowo ocenią, czy wytyczona trasa nadaje się dla osób o ograniczonej mobilności i ewentualnie zaproponują inną.

Wedle opisu pod uwagę brana jest przede wszystkim obecność schodów. Oczywiście to nie oznacza, że strome podejścia z marszu skreślają daną drogę, ale aplikacja ma wówczas wskazywać windy. I jeśli takowych nie ma, od razu o tym ostrzeże, sugerując trasę bardziej optymalną.

Tak więc jest to świetne rozwiązanie nie tylko dla osób korzystających z wózków inwalidzkich, ale też rozmaitego sprzętu ortopedycznego, być może tylko chwilowo kontuzjowanych. Warto ponadto powiedzieć o takiej opcji seniorom, którzy niekoniecznie muszą w tej chwili posiłkować się kulą czy laską, ale mogą mieć po prostu trudności ze sforsowaniem schodów.

Nowość dostępna jest tam, gdzie wszystkie inne opcje warunkowe, czyli na ekranie wyznaczania trasy, po kliknięciu trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu i przejściu do opcji podróży. Pytanie co najwyżej, w ilu miastach dane będą dostępne. Sprawdziliśmy, że w Warszawie są, co jednak nikogo raczej nie dziwi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Matthew Nichols / Shutterstock

Źródło tekstu: Google, oprac. własne