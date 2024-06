Mapy Google. Od razu użyj tej opcji, może być zbawienna

Planujesz wakacyjną eskapadę w nieznane ci rejony? Wyobraź sobie, że tracisz zasięg, internet przestaje działać i nagle zostajesz zupełnie bezradny, z niedziałającymi Mapami Google.

Mapy Google a brak internetu

Czasem najprostsze rozwiązania bywają najbardziej niezawodne. Jeśli chodzi o wskazówki na Mapach Google, to na ogół działają nawet jeśli nie ma zasięgu. Ale jeśli będziesz chciał zmienić trasę to zaczną się problemy. Brak internetu oznacza, że nie możesz dodać do swojej trasy przystanku, np. stacji benzynowej czy targu. Nie możesz znaleźć nowej trasy, na wypadek gdybyś siż zagubił. Ten problem jednak przestaje istnieć, gdy masz przy sobie mapy offline.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Oto co musisz wiedzieć, aby taką mapę pobrać. Po pierwsze, pobranie w całości wszystkich Map Google jest niemożliwe. Nawet nie próbuj. Ale pobranie map dla konkretnego obszaru staje się już łatwe. Aby pobrać mapę offline, otwórz aplikację Mapy Google na iOS lub Androidzie i stuknij swoje zdjęcie profilowe (musisz być zalogowany na koncie Google, aby to zadziałało). W menu Mapy offline > Wybierz własną mapę. Użyj palców, aby umieścić mapę, którą chcesz pobrać. Podczas przesuwania mapy, dostaniesz informację ile miejsca zajmie pobrany dokument w twoim telefonie. Kiedy wybierzesz dany obszar, kliknij Pobierz. I gotowe!

Aby pobrać fragment mapy, musisz mieć włączone Wi-Fi lub możesz to równie dobrze zrobić za pomoca sieci komórkowej. Możesz pobrać mapę o rozmiarze maksymalnie 250 MB.

