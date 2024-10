Huawei kończy z Androidem i prezentuje HarmonyOS Next

Huawei oficjalnie zaprezentował HarmonyOS NEXT, najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego. Wyróżnia się on nowym interfejsem użytkownika, ulepszoną wydajnością i – co najważniejsze – całkowitą niezależnością od Androida i jądra Linux. To przełomowy moment dla chińskiego giganta, który stawia na własne rozwiązania i tworzy ekosystem w pełni oparty na autorskim oprogramowaniu.

Nowy wygląd i funkcjonalności

HarmonyOS NEXT wprowadza odświeżoną identyfikację wizualną z konfigurowalnymi ekranami blokady i ekranami głównymi, przeprojektowanym centrum sterowania i szybszym uruchamianiem aplikacji. System oparty jest na opracowanym przez Huawei mikrojądrze bazującym na frameworku open-source OpenHarmony. Wsparcie dla aplikacji zapewnia kompilator Huawei Ark, który gwarantuje płynną integrację urządzeń z HarmonyOS NEXT z chmurą oraz interoperacyjność między różnymi urządzeniami.

Huawei podkreśla, że HarmonyOS NEXT to system oryginalny i wyjątkowy, oferujący:

natywną inteligencję: głęboka integracja AI zapewnia rozszerzone możliwości systemu,

głęboka integracja AI zapewnia rozszerzone możliwości systemu, bezpieczeństwo i prywatność: solidna kontrola nad danymi i ustawieniami prywatności,

solidna kontrola nad danymi i ustawieniami prywatności, sprawną łączność: łatwe udostępnianie i interakcja między urządzeniami,

łatwe udostępnianie i interakcja między urządzeniami, płynne wrażenia użytkownika: ulepszona wydajność dla bezproblemowej obsługi.

Silnik Ark to wydajność i energooszczędność

Silnik Ark integruje funkcje oprogramowania, sprzętu i chmury, znacznie zwiększając ogólną wydajność poprzez:

poprawę płynności: ogólna płynność zwiększona o 30%,

ogólna płynność zwiększona o 30%, lepszą wydajność energetyczną: 20% redukcja zużycia energii podczas komunikacji oprogramowania,

20% redukcja zużycia energii podczas komunikacji oprogramowania, wydłużony czas pracy baterii: dodatkowe 56 minut pracy baterii,

dodatkowe 56 minut pracy baterii, zwiększoną pamięć RAM: pamięć operacyjna zwiększona o 1,5 GB.

Silnik Ark ma zapewnić również płynne działanie różnorodnych aplikacji, zwłaszcza gier, umożliwiając płynną grafikę i oszałamiające efekty wizualne.

Personalizacja i dostosowywanie

HarmonyOS NEXT oferuje szereg funkcji personalizacji, takich jak:

Light Colors: nowy silnik renderujący, który zapewnia realistyczne kolory i ruch na ekranie,

nowy silnik renderujący, który zapewnia realistyczne kolory i ruch na ekranie, spójna grafika: spójne efekty wizualne na wszystkich urządzeniach, ulepszające takie aplikacje, jak Huawei Music czy Huawei Video,

spójne efekty wizualne na wszystkich urządzeniach, ulepszające takie aplikacje, jak Huawei Music czy Huawei Video, interakcja 3D: nowe, zabawne wrażenia 3D z konfigurowalnymi emotikonami reagującymi na ruch urządzenia,

nowe, zabawne wrażenia 3D z konfigurowalnymi emotikonami reagującymi na ruch urządzenia, inteligentne rozpoznawanie: system może inteligentnie dostosowywać tapety na podstawie zawartości zdjęć, aby uzyskać spójny wygląd.

Asystent Xiaoyi AI

Xiaoyi, aktywowany głosem lub za pomocą paska nawigacji, oferuje użytkownikom pomoc w zakresie:

kontekstowego rozpoznawania ekranu: rozumie i odpowiada na pytania na podstawie treści ekranu,

rozumie i odpowiada na pytania na podstawie treści ekranu, analizy dokumentów: może natychmiast analizować i przetwarzać obrazy i teksty,

może natychmiast analizować i przetwarzać obrazy i teksty, inteligentnych przypomnień: pomaga zapamiętać informacje za pomocą poleceń głosowych i danych wizualnych,

pomaga zapamiętać informacje za pomocą poleceń głosowych i danych wizualnych, retuszu zdjęć: usuwa bałagan w tle z obrazów,

usuwa bałagan w tle z obrazów, transkrypcji w czasie rzeczywistym: konwertuje nagrania na tekst i szybko generuje podsumowania.

Łączność i ekosystem

HarmonyOS NEXT oferuje ulepszone funkcje łączności, takie jak Huawei Share 2.0 do szybkiego udostępniania plików między urządzeniami, współpracę między urządzeniami i zunifikowane sterowanie. Richard Yu, prezes Huawei Consumer Business Group ogłosił, że ekosystem HarmonyOS NEXT obejmuje już 15000 aplikacji i usług, a wcześniejsze wersje HarmonyOS działają na ponad miliardzie urządzeń na całym świecie.

Bezpieczeństwo i prywatność

Huawei wdrożył architekturę bezpieczeństwa Star Shield w celu zwiększenia ochrony danych. Użytkownicy mają kontrolę nad dostępem aplikacji do danych, a system ogranicza niepotrzebne uprawnienia.

Dostępność

Pierwsza publiczna beta HarmonyOS NEXT została udostępniona 8 października 2024 roku w Chinach. Chętni mogą zainstalować nowe oprogramowanie między innymi na smartfonach z serii Mate 60 i Pura 70, a także niektórych tabletach i smartwatchach.

