Sklep Google Play rozdaje płatne aplikacje. Zaoszczędzisz sporo kasy

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników pierwsze w 2023 roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać zupełnie za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony, ale raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze! Czas trwania promocji możesz sprawdzić w aplikacji Google Play swoim smartfonie z Androidem.

NT Calculator - Extensive Calc

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

NT Calculator to rozbudowany kalkulator na każdy smartfon. Możesz z niego korzystać w trybie prostym z podstawowymi funkcjami i pamięcią, operować na procentach, jednostkach czasu, a także przeliczać jednostki długości, wagi, objętości i tak dalej. Możesz sięgnąć po wersję naukową z funkcjami trygonometrycznymi, logarytmami, potęgami i oczywiście notacją naukową. Nie zabrakło możliwości konwertowania liczb na inną podstawę między systemem dwójkowym, ósemkowym, szesnastkowym i dziesiętnym.

Home Workouts No Equipment Pro

Normalna cena: 7,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Home Workouts No Equipment Pro to osobisty trener, który pomoże Ci osiągnąć wymarzoną siłę i rzeźbę. Przy tym nie potrzebujesz żadnego sprzętu, by z niej korzystać – wystarczy kawałek podłogi, ściana i grawitacja… ewentualnie krzesło albo kanapa, o którą się oprzesz. Wszystkie ćwiczenia zostały zaprojektowane i dobrane przez profesjonalnych trenerów, a prawidłowe ich wykonywanie ułatwia model 3D na ekranie smartfonu. Znajdziesz tu zarówno ćwiczenia rozwijające mięśnie i siłę, jak i rozciągające. Nie zabrakło rozgrzewki i spalania tłuszczu przez treningi interwałowe. Są tu też oczywiście plany rozpisane na kilka tygodni i dziennik do zapisywania masy ciała.

Nextcloud Notes

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nextcloud Notes to aplikacja do notowania, synchronizująca notatki z chmurą. Ta sama aplikacja pozwala połączyć wiele kont w usłudze Nextcloud, ale też nie wymaga dostępu do internetu, by można było utworzyć notatkę. Aplikacja obsługuje formatowanie kontekstowe tekstu oraz system znaczników Markdown, ma też widżet z miejscem na prostą notatkę i na listę rzeczy do zrobienia. Z pomocą centrum udostępniania Androida można tu szybko dodać linki i fragmenty tekstu jako nowe notatki.

Nextcloud Notes nie pozwala dodawać załączników i nie obsługuje pisma odręcznego.

Snipback - lifehacker smart voice recorder

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Snipback to dyktafon z buforem. Oznacza to, że możesz zapisać nagranie już po tym, jak usłyszysz coś interesującego. Nagrywanie może sięgnąć nawet 30 minut wstecz, bo aplikacja działająca w tle zawsze słucha i ciągle zapisuje dźwięk do buforu. To korzystne, gdy nie chcesz przeszukiwać długich nagrań, by wydobyć jedno zdanie. Oczywiście Snipback może też nagrywać tradycyjnie. Nie zabrakło trybu „incognito”, który pozwala nagrywać w ukryciu. Aplikacja pomoże też usunąć szum tła z nagrań, wybrać najlepszą jakość i wygodnie zarządzać nagranymi fragmentami.

All Languages Translator Pro

Normalna cena: 22,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

All Languages Translator Pro to pozbawiona reklam i dodatkowych zakupów aplikacja do tłumaczenia tekstów. Co ważne, tekst może zostać wprowadzony ręcznie, podyktowany i można skorzystać z automatycznego rozpoznawania (OCR), na przykład ze zdjęcia strony dokumentu albo ze zrzutu ekranu. Dla wszystkich obsługiwanych języków dostępny jest także słownik. Aplikacja zapisuje historię tłumaczeń, ale można ją w każdej chwili wyczyścić.

PDF Editor Pro

Normalna cena: 31,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

PDF Editor Pro to podręczny edytor dokumentów PDF. W aplikacji można bezpośrednio na telefonie zmienić tekst i grafiki w dokumencie, a także wypełniać formularze. Aplikacja daje też dostęp do narzędzi operujących na stronach, a więc obracania, usuwania oraz dzielenia i łączenia plików. Ponadto aplikacja daje możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów z użyciem systemu eSign. Nie zabrakło możliwości „skanowania” smartfonem, czyli zamiany zdjęć stron dokumentu na jeden PDF. Pliki PDF z innych źródeł można też konwertować do innych formatów, w tym do dokumentów do edycji w programie Microsoft Word. Jest tu także możliwość synchronizowania dokumentów z chmurą.

MTG Tracker & Life Counter

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Czy są na sali fani karcianki Magic the Gathering? To aplikacja dla nich. W MTG Tracker & Life Counter można łatwo śledzić stan życia gracza po atakach i zatruciu. Aplikacja pomoże śledzić przebieg rozgrywki także w trybie turniejowym. Poza grą może także pomóc przy budowaniu talii. Można przyjrzeć się estymowanej krzywej many w miarę postępu gry, zarządzać wieloma taliami, sprawdzić ceny kart na TCGplayer.com i CardSkark.com oraz przygotować „listę życzeń” kart. Finalnie wymieniać talie z innymi aplikacjami w formatach MWS i Apprentice.

Źródło zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne